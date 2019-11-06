Ekonomi Almanyada havada kaos Lufthansa, grev nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti
DÜNYA EKONOMİSİ

Lufthansa, grev nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti

Almanya'da havada kaos: Lufthansa, grev nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikasının yarın ve cuma günkü iş bırakma çağrısı nedeniyle bin 300 uçuşun iptal edileceğini ve bu uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcunun etkileneceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
İptaller nedeniyle bin 300 uçuştan 180 bin yolcu etkilenecek.
İptaller nedeniyle bin 300 uçuştan 180 bin yolcu etkilenecek.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, UFO sendikasının yarın ve cuma günkü grevinden şirketin uçuşlarının etkileneceği belirtildi.

Lufthansa'da çalışan kabin personelinin grevinden dolayı yarın ve cuma günü için planlanan 6 bin uçuştan bin 300'ünün iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Böylece iptal edilen bin 300 uçuştan 180 bin yolcu etkilenecek" denildi.

Açıklamada, iş bırakma eyleminden Lufthansa Group çatısı altında hava yolu operasyonlarını yürüten Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti ve Brussels Airlines'in etkilenmeyeceği, yolcuların ücretsiz olarak bu şirketlerden tekrar rezervasyon yapabileceği bildirildi.

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Mahkeme reddedilmişti

UF0, Lufthansa ile devam eden iş anlaşmazlığında dolayı Almanya'daki havalimanlarında Lufthansa'da çalışan kabin personeli için 48 saatlik iş bırakma kararı alındığını duyurmuştu. UFO, kabin personelinin ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.

Grevin yasal olmadığını ileri süren Lufthansa'nın grevi durdurmak amacıyla Frankfurt Bölge Çalışma Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ise reddedilmişti.
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