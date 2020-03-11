Ekonomi Lufthansa koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Lufthansa koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor

Koronavirüsü dünya ekonomisini sarsmaya devam ediyor. Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, Kovid-19 salgını sebebiyle 19 Mart-24 Nisan dönemi için 23 bin uçuşunu iptal edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mart-24 Nisan dönemi için 23 bin uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.

  • Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının neden olduğu istisnai durumlar nedeniyle 29 Mart ila 24 Nisan tarihleri arasında Lufthansa Group hava yolu şirketlerinin 23 bin uçuşunun iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro ile yolculuk yapan koronavirüslü bir genç, ağzındaki maskeyi çıkarıp elini ağzına götürerek tükürüğünü metro direğine sürdü. Olay anı metrodaki başka bir yolcu tarafından kaydedildi. Çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Gelecek haftalarda başka iptallerin beklendiği bildirilen açıklamada, kapasite ayarlamasının daha çok Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya uçuşları etkilediği vurgulandı.

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