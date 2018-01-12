Lussoro Bodrum Haziran'da açılıyor

Apis Global turizm yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin otel markası Lussoro, bünyesine 5 yıllık kiralık anlaşması ile katılan Lussoro Bodrum, denize sıfır konumu ve ağaçlarla çevrili doğası ile bölgenin en iyi alternatif otellerinden biri olarak gösteriliyor.

Lussoro Bodrum, 31 superior, 33 deluxe, 6 suit, 6 grand suit toplamda 76 odası ile hem çiftler hem de aileler için eşsiz bir tatil alternatifi olarak öne çıkıyor.

Otelin 150 metre uzunluğundaki sahilinde bay,bayan ayrı plaj, iskele, aile locaları, sahil bar, snack bar ve şık bir restoran bulunuyor. Otel bünyesinde ayrıca bay, bayan yüzme havuzları, iki kaydıraklı havuz ve iki çocuk havuzu yer alıyor.

Otel, konuklarına her mutfak türünden ve damak tadından çeşitli yemekler sunabiliyor. Lussoro Bodrum, açık büfe hizmet veren ana restoranı, İtalyan pizza restoranı ve canlı müzik eşliğinde deniz kenarında hizmet veren restoranı ile konuklar için zengin bir mutfak alternatifine sahip.

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Büyüleyici doğa manzarası, gelişmiş tesisleri ve çeşitli restoranları ile Lussoro Bodrum, konuklarına ömür boyu unutamayacakları bir tatil vaat ediyor.

Apis Global CEO'su Serhat Alev, Lussoro Bodrum yatırımı ile ilgili yaptığı açıklamada Lussoro Bodrum 'un, alkolsüz konseptte hizmet vereceğini alternatif tatil yapmak isteyen misafirlerin tercih ettiği bir otel olacağını belirtti.

Alev "Tesisin plajı, ferah odaları, spa merkezi, Bodrum merkeze yakın konumu, kusursuz hizmet anlayışı ve premium her şey dahil konsepti ile yaz sezonu boyunca ilk tercih edilen otellerden olmasını sağlayacak. Şirket olarak Lussoro Bodrum'a son derece güveniyoruz ve bu yatırımın başarılı olması için gerekli tüm çalışmaları yapacağız" dedi.