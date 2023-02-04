Maaşlar 1 Mart itibarıyla alınacak

Milyonların heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Teklif, gelecek hafta salı günü (7 Şubat) Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp, yasalaşacak. EYT’lilerin bu yılki maliyeti 194,4 milyar lira olurken, yaş şartının kaldırılması, prim ödeme gün sayısı ve sigortalık süresi şartının sağlandığı için 2,2 milyon kişi hemen emekli olabilecek.

YÜZDE 50’YE YAKINI YARARLANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş.

Teklife ilişkin muhalefet vekillerinden gelen eleştirileri yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaklaşık 5 milyon kişinin yüzde 50'ye yakın kısmının 2023'te EYT düzenlemesinden yararlanacağını bildirdi. Elitaş, 4A kapsamında olanların 1 milyon 661 bin, 4B kapsamında olanların 88 bin 626, 4C kapsamında olanların ise 496 bin 151 kişi olduğunu belirtti. Mustafa Elitaş, 4A kapsamında 279 bin 261 kadın, 1 milyon 382 bin 340 erkek çalışanın emeklilik hakkı kazanacağını ifade ederek, Bağ-Kur'lu olanların 10 bin 645'i kadın, 77 bin 981'i erkek. 4C kapsamında kamuda çalışanların 187 bin 933'ü kadın, 308 bin 218'in ise erkek olduğunu bildirdi.

BİZİ HEMEN EMEKLİ EDİN

28-31 Aralık'ta SGK'ya borçlanma için 1 milyon 100 bin kişinin müracaat ettiğini anımsatan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "4 gün içinde tahakkuk 44 milyar lira ama tahsilat olmadı. Şubat ayının sonuna doğru ödemelerini gerçekleştirmiş olacaklar. 4 milyon 787 bin kişi içinde 'Biz emeklilikte yaşa takıldık' diyen bir kesim, 'Bizi hemen emekli edin'

diyor ama taşerondan kadroya geçen 750 bin kişi de 'Emekli olmak istemiyoruz' diyor" açıklamasında bulundu.

CHP'li Gürer'in canlı yayın hevesi 'tuş'a takıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer.

Emeklilike Yaşa Takılanlar (EYT) yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. İktidar ve muhalefet arasında tartışmalara neden olan EYT düzenlemesinin komisyon görüşmelerinde gülümseten anlar da yaşandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, komisyonda yaptığı konuşmayı cep telefonu ile sosyal medya hesaplarından yayınlatmak istedi. Gürer, telefonundan canlı yayın tuşuna basmasını istediği CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap basmayı unuttu. Gürer, canlı yayında olmadığını, beş dakikalık konuşma süresinin bitimine bir dakika kala fark etti. Gürer’in canlı yayın girişimi tuşa takılırken, oturumu yöneten AK Partili Abdullah Nejat Koçer de Gürer’e takıldı. Koçer, Gürer'in hızlı konuşma temposuna gönderme yaparak "Siz bir dakikaya da çok şey sığdırırsınız" dedi. Sonrasında komisyon salonundan ayrılıp Genel Kurul'a geçen Gürer'in "Genel Kurul'da

konuşayım bari" diyerek, vekillerle şakalaştığı görüldü.



