Madenciler yeni pazarlara göz kırptı

Dinçer, yaptığı açıklamada, 2017 yılında maden ihracatının önceki yıla göre yüzde 24 arttığını söyledi. İhracat artışını 2018 yılında da aynı oranda artırmaya devam edeceklerini belirten Dinçer, “2018 bizim için kritik bir yıl. Eğer Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 milyar doları ve 15 milyar dolarlık maden ihracatı hedefini yakalamak istiyorsak, 2018 de dahil her yıl yüzde 25’lik artış sağlamak zorundayız” diye konuştu.

İHRACAT HEDEFİ 6 MİLYAR DOLAR

Maden sektörünün 2017 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Çevik Grup CEO’su Mustafa Selçuk Çevik ise, yılı yüzde 25 artış ve 4,6 milyar dolarla kapattıklarını söyledi. Çevik, 2018 yılı için de yine yüzde 25 civarında bir artış ve 6 milyar dolarlık bir ihracatla kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

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Sektör için yeni hedef pazarların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Çevik, “Sektörümüzün öncelikli hedefi hiç gitmediğimiz pazarlara gitmek olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.