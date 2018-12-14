Ekonomi Maher Holding Turkland Sigortayı satın aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Maher Holding Turkland Sigorta’yı satın aldı

İki yıl önce sigortacılık sektörüne Quick Sigorta markası ile giriş yapan Maher Holding Hazine onay süreci tamamlanan Turkland Sigorta’yı da bünyesine kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Omar Bilani - Mahmut Erdemoğlu
Omar Bilani - Mahmut Erdemoğlu

Turkland merkez ofisinde yapılan devir ve imza törenine katılan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Turkland Sigorta’yı temsil eden Turkland Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Omar Bilani ile bir araya gelerek son imzaları attı. Mahmut Erdemoğlu, 2 yıl içinde ikinci sigorta şirketini holding bünyesine ekleyerek, sigorta sektörüne verdikleri önemi ve bu sektörde ana aktörlerden biri olma yolunda ilerlediklerini belirterek, “Quick Sigorta ile başladığımız sigorta ve teknoloji yatırımlarımız devam edecek. Güçlü bir Türkiye için yatırım şart ve bizler bu bilince sahip olarak yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz“ dedi.

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