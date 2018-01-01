Mahkeme masrafına son

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren zorunlu hale gelen arabuluculuk sisteminin güçlenmesi için esnaf ve sanatkarlar olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Aralarında uyuşmazlık bulunan tarafların, sorunun çözümü için mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk sistemine başvuracaklarını ifade eden Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bağımsız ve tarafsız arabulucular sayesinde sorunlar hem daha kısa sürede hem de mahkeme masraflarına gerek kalmadan daha az maliyetle çözülebilecek. Bugünden itibaren zorunlu hale gelecek olan arabuluculuk sistemi büyük bir tasarruf sağlayacak. Uzun yıllar sonuçlandırılamayan iş davaları artık birkaç gün içinde çözüme kavuşturulabilecek."

Palandöken, ahiliğin temel felsefesi olan doğruluk, dürüstlük, kardeşlik ve toplumsal sorumluluk kavramlarının arabuluculuk sistemiyle yeni bir boyut kazanacağını kaydetti.

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

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