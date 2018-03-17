Malazgirt Ovası milli park oluyor

Malazgirt hem doğal güzellikleri hem tarihi anlamda önemli bir konumda bulunuyor.

Türklere Anadolu’nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Meyan Muharebesi’nin meydana geldiği Malazgirt Ovası’nın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.





Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, Muş ili Malazgirt ilçesi sınırları içinde bulunan alanın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Ocak 2018 tarihli ve 18456 sayılı yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun üçüncü maddesine Bakanlar Kurulunca 5 Şubat 2018 tarihinde kararlaştırıldığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI DA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz sene Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 946. yıl dönümü törenlerinde "Gelin, ecdadımızın yolundan gidelim. Gelin, bölgemizin yaşadığı kara kışı umut dolu bir bahara hep birlikte dönüştürelim. Malazgirt'te aslanlar gibi dövüşen ecdadımızın ruhunu ancak bu şekilde yad edebiliriz. Peygamberimizin fetih müjdesinin anahtarı olan bu bölge inşallah hep birlikte inşa edeceğimizin yeni geleceğimizin de sembolü haline gelecektir.

GÜNDEM Malazgirt'te tarihi gün

MALAZGİRT OVASI'NIN TARİHİ YÖNÜ

Malazgirt Ovası'nda 26 Ağustos 1071'de meydana gelen Malazgirt Savaşı, Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş, Anadolunun Türk’lere yeni yurt olmasını sağlamış olan meydan savaşıdır.

MALAZGİRT TURİZM BÖLGESİ

Malazgirt Muş´a en uzak ilçe ve bu ilin en büyük ilçesi konumunda. Jeolojik zamanlardaki tektonik kırımlarla yer yer küçük depremler, geniş tabanlı Malazgirt Ovasını meydana getirmiştir. İlçenin güney kısmını kuşatan ova yüksek bir plato görünümünde olup, plato zamanla, gerek Süphan dağının gerekse eteğindeki küçük volkanların çıkarmış oldukları lavlarla ve yer yer kaya yığınlarıyla kaplanmıştır. Milli Park projesi sonrası da turizmcilerce bir yatırım merkezi haline gelecek olan Malazgirt Ovası için turizm firmalarının da gözdesi olacak.

EKONOMİ Muş ekonomisine Malazgirt piyangosu