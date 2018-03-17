EkonomiMalazgirt Ovası milli park oluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Malazgirt Ovası’nın milli park olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Malazgirt Ovası milli park oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bölge inşallah hep birlikte inşa edeceğimizin yeni geleceğimizin de sembolü haline gelecek" diye işaret ettiği Malazgirt Ovası'ndan ilk karar çıktı. Malazgirt Ovası’nın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ayşe Begüm ÇelikkolYeni Şafak
Malazgirt hem doğal güzellikleri hem tarihi anlamda önemli bir konumda bulunuyor.
Malazgirt hem doğal güzellikleri hem tarihi anlamda önemli bir konumda bulunuyor.

Türklere Anadolu’nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Meyan Muharebesi’nin meydana geldiği Malazgirt Ovası’nın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.


Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, Muş ili Malazgirt ilçesi sınırları içinde bulunan alanın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Ocak 2018 tarihli ve 18456 sayılı yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun üçüncü maddesine Bakanlar Kurulunca 5 Şubat 2018 tarihinde kararlaştırıldığı bildirildi.

CUMHURBAŞKANI DA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz sene Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 946. yıl dönümü törenlerinde "Gelin, ecdadımızın yolundan gidelim. Gelin, bölgemizin yaşadığı kara kışı umut dolu bir bahara hep birlikte dönüştürelim. Malazgirt'te aslanlar gibi dövüşen ecdadımızın ruhunu ancak bu şekilde yad edebiliriz. Peygamberimizin fetih müjdesinin anahtarı olan bu bölge inşallah hep birlikte inşa edeceğimizin yeni geleceğimizin de sembolü haline gelecektir.

Malazgirt'te tarihi gün
GÜNDEM
Malazgirt'te tarihi gün

MALAZGİRT OVASI'NIN TARİHİ YÖNÜ

Malazgirt Ovası'nda 26 Ağustos 1071'de meydana gelen Malazgirt Savaşı, Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş, Anadolunun Türk’lere yeni yurt olmasını sağlamış olan meydan savaşıdır.

MALAZGİRT TURİZM BÖLGESİ

Malazgirt Muş´a en uzak ilçe ve bu ilin en büyük ilçesi konumunda. Jeolojik zamanlardaki tektonik kırımlarla yer yer küçük depremler, geniş tabanlı Malazgirt Ovasını meydana getirmiştir. İlçenin güney kısmını kuşatan ova yüksek bir plato görünümünde olup, plato zamanla, gerek Süphan dağının gerekse eteğindeki küçük volkanların çıkarmış oldukları lavlarla ve yer yer kaya yığınlarıyla kaplanmıştır. Milli Park projesi sonrası da turizmcilerce bir yatırım merkezi haline gelecek olan Malazgirt Ovası için turizm firmalarının da gözdesi olacak.

Muş ekonomisine Malazgirt piyangosu
EKONOMİ
Muş ekonomisine Malazgirt piyangosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'i böyle inceledi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'i böyle inceledi

Bu darbeciyikim koruyor?
Gündem

Bu darbeciyi kim koruyor?

15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden eski Korgeneral Metin İyidil’in yargılandığı davada sona gelindi. Duruşma savcısı FETÖ’cü general hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi.Ancak FETÖ’nün orduda palazlanmasını sağlayan İyidil, biri ya da birileri tarafından kurtarılmak isteniyor. Darbeci generalin serbest kalması diğer birçok darbe davasını olumsuz yönde etkileyecek.
Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı
Ekonomi

Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırıp Türkiye'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırıp mağdur ettiği çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, 'hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini' söyleyerek mağdurlara 'geçmiş olsun' dedi.
İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması
Hayat

İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10, hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir" dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması

Cuma namazı kıldırmak için gittiği Brüksel'de gözaltına alınan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, gözaltına alınma nedeniyle ilgili Yenisafak.com'a konuştu. Balkanlıoğlu Hoca Belçika polisinin skandal uygulamasıyla ilgili, "Son Afrin konuşmamızın bu kararlarında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten PKK’ya açıkça destek verdikleri herkesçe biliniyor." dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı. Balkanlıoğlu hala nezarette tutuluyor.

KAPAT

YUKARI