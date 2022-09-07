Ekonomi Malezya ile petrol aramada iş birliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Malezya ile petrol aramada iş birliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malezya'da,Petronas Başkanı Mohd Bakke Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek "Kardeş ülke Malezya ile petrol faz gaz aramaları başta olmak üzere enerji alanında iş birliğimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız." dedi.


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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Malezya ile petrol aramada iş birliği
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kabine sonrası enerji gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ağustos ayının son günlerinde yoğun bir enerji diplomasisi yaptıklarını belirten Dönmez, doğal gaz tedariki konusunda “Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız” diye konuştu.

Endonezya’da G20 Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldığını, Malezya'da ise Petronas Başkanı Mohd Bakke Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Dönmez, temaslarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu görüşme gerçekten çok önemliydi. İki ülke arasında iş birliğini artırma yönünde ortak kararlar aldık. Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Kardeş ülke Malezya ile petrol faz gaz aramaları başta olmak üzere enerji alanında iş birliğimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız."

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

AKKUYU İÇİN “GECİKMEYE TAHAMMÜL YOK” MESAJI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında görev alan şirketlerin uyuşmazlığıyla son durumu da değerlendiren Dönmez, "Akkuyu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar, şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar. Cumhurbaşkanımız da süreci yakından takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağduyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığını da hatırlattık" ifadelerini kullandı.

SÜBVANSİYONU KATLANABİLİR

Doğal gaz ve elektrikte vatandaşa desteğin sürdüğüne dikkat çeken Dönmez, "Şu anda hükümetimiz doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıyor. Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor. Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir” dedi.

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