MAN’dan Ankara’ya dev yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Volkswagen Grubu’na ait MAN Türkiye AŞ’nin Ankara Akyurt’taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak.” dedi. Varank, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinde “Alman Birliği Günü” dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Alman yatırımcılarla yakın iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Mustafa Varank

SOMUT NETİCELER GÖRECEĞİZ

Alman yatırımcılarla yakaladıkları ivmenin önümüzdeki dönem de artarak devam edeceğine inandığını söyleyen Varank, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından geçti ve bugün (Dün) Resmi Gazete’de yayımlandı. Volkswagen Grubu’na ait MAN Türkiye AŞ’nin Ankara Akyurt’taki yeri münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. Burada yapılacak 452 milyon liralık yeni yatırımla inşallah 700 kişiye istihdam sağlanacak. Berlin’de düzenlenecek Türk-Alman Enerji Forumu ve Türk-Alman Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantılarının da somut neticeleri getireceğini hep beraber göreceğiz.”