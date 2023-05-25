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Ekonomi

Markalaşmanın özünde değerleri yaşatmak var

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında bulunan ekipleriyle bir araya gelerek “İşveren Markası” temalı 2023 İK Zirvesi’ni bu yıl Demokrasi ve Özgürlükler Adası Katre Island Otel’de gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
04:00 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Albayrak Grubu’ndan Demokrasi adası’nda İk zirvesi.

Albayrak Grubu’ndan Demokrasi adası’nda İk zirvesi.

“Değerlerimizi Yaşatarak Markalaş” mottosu ile hayata geçirilen zirvede, 3 gün boyunca yapılan eğitim ve sunumlarla İK süreçleri değerlendirildi.

İŞVEREN MARKASINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın manevi atmosferinde gerçekleştirilen zirvede “takım çalışması, açık iletişim, motivasyon, geri bildirim ve takdir, karşılıklı saygı ve güven” yetkinliklerinin geliştirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yeni dönem hedef ve stratejilerinin değerlendirildiği zirvede konuşan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk “Albayrak Grubu'nun etkin olduğu tüm ülke ve şehirlerden katılan ekibimiz arasındaki iletişimi geliştirmek, güven ve dayanışma ortamını oluşturmak, şirket verimliliğini artırmak ve işveren markamızı güçlendirmek için sürekli çalışıyor ve yenilikçi fikirler üretmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları İşe Alım Müdürü Bilal Aydoğdu ise “Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak İnsan Kaynakları Koordinatörlüğümüzün önem verdiği konular arasında. Bu yıl Albayrak Grubu'nun faaliyet gösterdiği 4 farklı ülkeden, 11 farklı şehirden İK temsilcileriyle bu zirveyi gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz" ifadesini kullandı.




#Albayrak Grubu
#Demokrasi ve Özgürlükler Adası
#İnsan Kaynakları
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