Markalaşmanın özünde değerleri yaşatmak var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin kırsalında yer alan bir buğday tarlasında bir araya geldiği gazetecilere, Kahramanmaraş'ın bereketli bir şehir olduğuna vurgu yaparak, ''Gece ile gündüz arasındaki ısı farkından dolayı da inşallah ürün kalitemiz çok çok yüksek. Bu 21 milyon tonluk buğday, Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması noktasında gerçekten yeterli durumda. Bu manada bir eksiğimiz noksanımız olmayacak. Biz rekoltesi ve kalitesi yüksek 21 milyon ton buğdayı konuşurken hükümet olarak da Toprak Mahsulleri Ofisi olarak gerekli tedbirleri almıştık'' ifadelerini kullandı.