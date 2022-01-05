Ekonomi Marketlerde yeni dönem başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marketlerde yeni dönem başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar' üzerinde yeni düzenleme yapıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Marketlerde yeni dönem başlıyor
Marketlerde yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yapılan düzenlemeye göre poşet ücreti 25 kuruşa sabitlenirken, zincir market ve zincir mağazalara kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarını bulundurma zorunluluğu getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” üzerinde yaptığı düzenlemede plastik poşet fiyatını 25 kuruşta sabit tuttu. Düzenlemede, "01.01.2022 tarihinden başlayarak 2022 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz.” denildi.

Yeni yıl ile birlikte artık zincir market ve zincir mağazalar kâğıt, file veya bez çanta ile benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulunduracak. Söz konusu ekipmanlar, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanları, talep eden vatandaşlara ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.

İlgili usul ve esaslarda yapılan yeni düzenlemeler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla uygulamaya alındı.
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