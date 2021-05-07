Marketlerde yeni uygulama: Bugünden itibaren bazı ürünler satılamayacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan market genelgesi bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan market genelgesi bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Yayımlanan genelgeye göre bugünden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

Temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

SİGARAYA YASAK YOK!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını kaydederek, bu yöndeki paylaşımların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'market tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

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BAKANLIK SORULARI YANITLADI

1. Marketler ve fırınlar hangi saatlerde çalışacak?

Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcılar tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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2. Zincir ve süper marketler ne zaman kapalı olacak?

Zincir ve süper marketler daha önce belirtildiği gibi pazar günleri kapalı kalacak.

3. Yeni tedbirler neden alındı?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni tedbirler alındı.

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4. Marketlerde hangi ürünler satılabilecek?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

5. Satış yasağı uygulaması ne zaman başlayacak?

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7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

6. Marketlerde hangi ürünlerin satışına yasak getirildi?

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

7. Yasaklar süresince hangi önlemler alınacak?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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