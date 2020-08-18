İngiliz perakende devi 7 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Marks & Spencer'in 7 bin kişiyi işten çıkaracağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada şirketin internet üzerinde satışlarının iyi gitmesine rağmen mağaza satışlarının 2019 yılındaki seviyesinin çok altında olduğu belirtildi.

FOTOĞRAF 10 Türkiye’de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerden birisi olan Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bitkinin boyu 4 metreye ulaştı. Geçen sene 428 dönüm alanda yapılan kenevir üretimi, bu yıl bin 500 dönüme çıktı. Tekstil sektöründen ilaç sanayisine kadar bir çok farklı alanda kullanılan kenevir hasat için gün sayıyor. Mart ayında ekimi yapılan kenevirlerin eylül ayında hasadı yapılıyor. Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, kenevir ekiminin bu yıl geçen seneye göre üçe katlandığı ifade ederek, Vezirköprü’de kenevir ekibi uzun yıllardır yapılıyor. Eskiden kenevirin tohumundan ve lifinden faydalanıyordu. Urgan ipi yapılıyordu. 1980 yıllara kadar Vezirköprü ilçesinde kenevir ekimi sadece Narlısaray Mahallesi’nde 7 bin dönüm arazide ekiliyordu. 1980 yıllara kadar Vezirköprü ilçesinde kenevir ekimi sadece Narlısaray Mahallesi’nde 7 bin dönüm arazide ekiliyordu. 80’li yıllarda naylon ipe dönüldü ve kenevir ekimi hükumet politikası oldu. Kenevirin yasaklanmasından sonra kenevir ekimi azaldı. Cumhurbaşkanımızın Vezirköprüyü merkez olarak göstermesinden sonra kenevir ekimine tekrar başlandı. 2019 yılında 428 dönüm arazide kenevir ekimi yapılırken, 2020 yılında bin 500 dönüm arazide kenevir ekimi gerçekleşti. Kenevirin ilçemize, ülkemize çok büyük katkısı olacağından dolayı en kısa zamanda endüstrinin Vezirköprü ilçemize kurulmasını talep ediyoruz. Eskiden gölde ıslatılıyordu, sonrasında soyuluyordu. Şimdi artık makineleşti. Ekimi makineyle yapılıyor, soyumu makineyle yapılıyor. Eskisi gibi değil daha kolaylaştı. İleri ki yıllarda bu ekim alanın daha fazla artacağına inanıyorum. Bu işin endüstrisinin Vezirköprü’de olmasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Bakanımızdan talep ediyoruz dedi. Boyları 4 metreyi bulan kenevir tarlaları havadan görüntülendi. Erdoğan'ın çağrısıyla ekmeye başladılar: Boyları 4 metreyi aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçen çiftçilerin Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ektiği kenevirlerin boyu 4 metreyi aştı. Tekstil sektöründen ilaç sanayisine kadar bir çok farklı alanda kullanılan kenevir hasat için gün sayıyor. Mart ayında ekimi yapılan kenevirlerin eylül ayında hasadı yapılıyor. BiP'te paylaş

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Şirket açıklamasında mağazaların yeniden açıldığı 15 Haziran tarihinden bu yana mağaza satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,9 azaldığı bildirildi.

Açıklamada, son 13 haftalık dönemde ise şirketin toplam gelirinin yüzde 38,5 azaldığı vurgulandı.5

İnternet üzerinden satışların arttığı belirtilen açıklamada, bu yılın başından bu yana 1,9 milyon yeni internet müşterisinin kazanıldığı kaydedildi.

Şirket halihazırda toplam 40 bin kişiye istihdam sağlıyor.

FOTOĞRAF 10 Artvin’de yapımı süren Yusufeli baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 40’ın tamamlandığı ilçede, üst yapı çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları 3 bölgede yürütülüyor. DSİ Çoruh projeleri kapsamında 26.Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli yeni yerleşim yeri üst yapı çalışmalarında 3 bölgede devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiler göre yeni yerleşim yeri çalışmaları kapsamında, ”1. bölgede (Sakut Vadisi) 1.ihale kapsamında Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adliye, PTT, Kütüphane, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kapalı Spor Salonu, Merkez Cami ve Müftülük Binası, Öğretmenevi ile 16 Derslikli Ortaokul inşaatlarının yapımı devam etmekte olup; işin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 93 seviyesindedir. Yine 1. bölgede 2.ihale kapsamında ise 25 Yataklı Hastane, Belediye Hizmet Binası, 2 adet Ticaret Merkezi, 69 adet Dükkan, 518 adet konut inşaatlarının yapımı devam etmekte olup; işin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 15 seviyesindedir. 2. bölgede (Yansıtıcılar tarafı) 588 adet Konut ve 48 adet Dükkan yapılacaktır. İşin ihalesi yapılmış olup; temel kazılarına başlanılmıştır. 3. bölgede (Tekkale Köyü tarafı) 1. ihale kapsamında 24 Derslikli Lise, Sağlık Ocağı, İlçe Jandarma Komutanlığı, 334 adet Konut ve 6 adet Dükkanın yapımı tamamlanmıştır. Yine 3. bölgede 2.ihale kapsamında ise; Semt Camii, 221 adet Konut ve 8 adet Dükkanın yapımı devam etmekte olup; işin fiziksel gerçekleşmesi yüzde 48 seviyesindedir” olduğunu ifade edildi. Su altında kalacak: Yeni Yusufeli ilçesi hızla yükseliyor Artvin'de yapımı devam eden ve bittiğinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Yeni yerleşim yeri çalışmaları 3 bölgede yürütülürken, projenin yüzde 40'ı da tamamlandı.

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