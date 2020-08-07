Marmara Adalar Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Marmara Adalar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekinlik Adası'nda yaklaşık 20 dönümlük alana yapılacak santralin ihalesini alan Göktekin Enerji ile sözleşme imzalandı.

OYNAT 00:59 Karadeniz'in hırçın dalgalarından elektrik üretilecek Trabzon'da dalga, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretilmesi için '3'lü temiz ve yenilenebilir enerji' projesi hazırlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından geliştirilen proje ile hem temiz enerji elde edilmesi hem de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. BiP'te paylaş

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Açıklamada, "1.140.48 kwp kapasiteli 4 milyon 750 bin KDV maliyete sahip güneş enerji santralinin 4 yılda kendini amorti edeceği öngörülmekte. Çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının hayata entegre edilmesi, enerji verimliliği ve belediye gelirlerinin arttırılması amacıyla geliştirilmiş, tamamı Marmara Adalar Belediyesi bütçesine ait olan bu yatırım projesi ile kendi elektriğimizi üreteceğiz." ifadelerine yer verildi.