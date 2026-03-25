Marmarabirlik üreticiye son ödemelerini 17 Nisan’da yapacak

17:0525/03/2026, Çarşamba
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2025-2026 iş yılı ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarına kalan yüzde 25’lik ödemeyi 17 Nisan’da yapacak.
Birlik Yönetimi’nden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 ürün alım kampanyasında alınan ürün bedellerinin yüzde 50’ si 15 günlük periyotlarda ortaklara peşin olarak ödendi. Ödemelerin kalan kısmının yarısını 13 Şubat’ta ödeyen Marmarabirlik, son dilim ödemesini ise 17 Nisan Cuma günü gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Yıldız, son dilim ile birlikte üreticiye toplam 3 milyar 440 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yıldız, “Marmarabirlik olarak üreticimizi merkeze alan güçlü ve sürdürülebilir yapımızla bir alım kampanyasını daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Tüm zorluklara rağmen ortaklarımıza karşı sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticimizin emeğini koruyan, alın terinin karşılığını zamanında ve güvenle ödeyen bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız.

Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz yeni projeler ve stratejik adımlarla Marmarabirlik’i daha da ileriye taşıyacak, ortaklarımızla birlikte daha güçlü, daha bereketli ve daha sürdürülebilir bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

100 bin taşerona kadro son GELİŞMELER 2026! TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...