Ekonomi Marmaray seferleri durduruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marmaray seferleri ne zaman düzelecek?

Marmaray seferleri durduruldu

Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler çift yönlü olarak yapılamıyor. Aksama nedeniyle Marmaray duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

Yeni Şafak
Yolcular, metro istasyonlarında teknik arızanın sona ermesini bekliyor.
Yolcular, metro istasyonlarında teknik arızanın sona ermesini bekliyor.

Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler çift yönlü olarak yapılamıyor. Alınan bilgiye göre, kontrol merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle Marmaray'da seferler durduruldu.

Seferlerin çift yönlü olarak yapılamadığı, teknik arızanın giderilmesine çalışıldığı öğrenildi.

Bu arada, aksama nedeniyle Marmaray duraklarında yoğunluk yaşandığı, bazı vatandaşların da farklı ulaşım araçlarına yöneldiği görüldü.

  • Öte yandan İETT, vatandaşların mağdur olmaması için Üsküdar Ayrılık Çeşme'sine, Yenikapı'ya ve Kazlıçeşme'ye onar araç gönderdi.

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