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Ekonomi Marmarayda tarihi gün İlk yük treni bu gece geçecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marmaray’da tarihi gün: İlk yük treni bu gece geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray’dan ilk yurt içi yük treninin bu gece geçeceğini duyurdu. 16 vagonluk tren Adana ve Gaziantep’ten alacağı yükleri Tekirdağ’a ulaştıracak. Karaismailoğlu, yılda 25 bin konteynerin Anadolu’nun sanayi merkezlerinden taşınacağını söyledi. Böylece aktarmalar tarih olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmaray (Arşiv)
Marmaray (Arşiv)

Kıtaları deniz altından birbirine bağlayan Marmaray’dan ilk yurt içi yük treni bugün geçecek. Seferle ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray’ın Pekin’den Londra’ya kadar uzanan en kısa, ekonomik ve elverişli uluslararası demir yolu koridoru olan Orta Koridor’un en önemli halkalarından olduğunu kaydetti. Marmaray’dan ilk uluslararası yük treninin geçen yılın kasım ayında geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, söz konusu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için hazırlıklara başlandığını ve ilk yurt içi yük trenin yarın Marmaray’dan geçeceğini bildirdi. Karaismailoğlu, “Adana ve Gaziantep’ten alacağı yükleriyle Marmaray’dan geçerek Tekirdağ’ın Çorlu durağına ulaşacak ve 16 vagondan oluşan yurt içi blok yük treni bir ilk olacak. Daha önce Adana ve Gaziantep’ten trenle Derince’ye, Derince’den feribot ve devamında kara yolu ile Çorlu’da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray’dan geçecek, aktarmasız, vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşacak. Marmaray’da yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray’da yurt içi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Böylece aktarmalar tarih olacak. Yılda 25 bin konteyner, Anadolu’nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına ulaşacak” dedi.

Adil Karaismailoğlu

FİYAT AVANTAJI SAĞLANACAK

  • Marmaray’dan geçecek, yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve bin 200 ton ağırlığındaki trenin 16 vagon, 32 konteyner içinde plastik ham maddesi taşıdığını bildiren Karaismailoğlu, Marmara Denizi’nde feribot geçişi gerekmediğinden önemli miktarda fiyat avantajı sağlayacak” diye konuştu.

İstanbul'da Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor
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