Ekonomi Marmaraydan geçen yük treni Tekirdağda Konteynerler Afrikaya gönderilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marmaray'dan geçen yük treni Tekirdağ'da

Marmaray'dan geçen yük treni Tekirdağ'da: Konteynerler Afrika'ya gönderilecek

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir tesisten soda külü yüklenen 72 konteyneri alıp, yola çıkan ve İstanbul Marmaray'dan geçiş yapan yük treni, bugün Tekirdağ Garı'na ulaştı. Soda külü yüklü konteynerler, Asyaport Limanı'ndan deniz yoluyla Güney Afrika Cumhuriyeti Durban Limanı'na gönderilecek. Yüklerin 30 günde varış noktasına ulaştırılması planlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Ankara'dan 72 konteyner ile yola çıkan yük treni, Tekirdağ Garı'na ulaştı.
Ankara'dan 72 konteyner ile yola çıkan yük treni, Tekirdağ Garı'na ulaştı.

Ankara'dan 72 konteyner ile yola çıkan ve İstanbul'da, Marmaray'dan geçen yük treni, Tekirdağ Garı'na ulaştı.

Trendeki konteynerler, Asyaport Limanı'ndan denizyoluyla Güney Afrika Cumhuriyeti Durban Limanı'na gönderilecek.

Konteynerleri, limanda hazır bekleyen gemiye yükleme çalışması başladı.

Yüklerin 30 günde varış noktasına ulaştırılması planlanıyor.

Treni garda, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da aralarında bulunduğu protokol karşıladı.

'BURADA İLK DEFA GÖRÜYORUZ'

Yük trenini karşılama töreninde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Burada ilk defa bir tren katarı görüyoruz. Bunun ilk defa olmasının özelliği de ilk defa konteynerlerle yük taşınıyor. Buradaki konteynerler, gemilere yüklenmek suretiyle dünyanın dört bir tarafına ulaştırılabilecek.

Aslında Tekirdağ'a gelen ilk trenimiz bu. Daha önceki Çorlu'ya gelmişti. Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki bir firmanın üretimi için gerekli olan malzemeler, temin edilmişti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım

Bundan sonra bu trenleri, bu katarları daha çok göreceğiz. Bu katarların, demiryoluyla taşınmasının pek çok faydası var. Burada görmüş olduğunuz bir konteyner, bir TIR'a yükleniyordu. Eğer demiryolu ile taşınmazsa, denizyolu ile taşınmazsa, düşünün karayollarımızın hali nice olur. Bir o kadar TIR, bir o kadar insan gücü, bir o kadar zahmet, hepsi bir araya gelecekti. Çevre kirliliğini de bunun içinde hesap etmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Marmaray'dan geçen yük treni Tekirdağ'da
FOTOĞRAF 10
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir tesisten soda külü yüklenen 72 konteyneri alıp, yola çıkan ve İstanbul Marmaray'dan geçiş yapan yük treni, bugün Tekirdağ Garı'na ulaştı.
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Treni garda, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da aralarında bulunduğu protokol karşıladı.
Title
Trendeki konteynerler, Asyaport Limanı'ndan denizyoluyla Güney Afrika Cumhuriyeti Durban Limanı'na gönderilecek.
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Konteynerleri, limanda hazır bekleyen gemiye yükleme çalışması başladı. Yüklerin 30 günde varış noktasına ulaştırılması planlanıyor.
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Yük trenini karşılama töreninde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Burada ilk defa bir tren katarı görüyoruz. Bunun ilk defa olmasının özelliği de ilk defa konteynerlerle yük taşınıyor. Buradaki konteynerler, gemilere yüklenmek suretiyle dünyanın dört bir tarafına ulaştırılabilecek. Aslında Tekirdağ'a gelen ilk trenimiz bu. Daha önceki Çorlu'ya gelmişti. Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki bir firmanın üretimi için gerekli olan malzemeler, temin edilmişti. Bundan sonra bu trenleri, bu katarları daha çok göreceğiz. Bu katarların, demiryoluyla taşınmasının pek çok faydası var. Burada görmüş olduğunuz bir konteyner, bir TIR'a yükleniyordu. Eğer demiryolu ile taşınmazsa, denizyolu ile taşınmazsa, düşünün karayollarımızın hali nice olur. Bir o kadar TIR, bir o kadar insan gücü, bir o kadar zahmet, hepsi bir araya gelecekti. Çevre kirliliğini de bunun içinde hesap etmemiz gerekir diye düşünüyorum dedi.
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Marmaray'dan geçen yük treni Tekirdağ'da
Ankara'dan 72 konteyner ile yola çıkan ve İstanbul'da, Marmaray'dan geçen yük treni, Tekirdağ Garı'na ulaştı. Soda külü yüklü konteynerler, Asyaport Limanı'ndan deniz yoluyla Güney Afrika Cumhuriyeti Durban Limanı'na gönderilecek.


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