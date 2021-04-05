Ekonomi Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon martta yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu. Tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı.

Haber Merkezi AA
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Fotoğraf: Arşiv

Enflasyon martta yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,13 artış kaydetti.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 8,21, geçen yılın mart ayına göre yüzde 31,2 artış gösterdi.

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