Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artışla yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşyeri tarafından çıkartılan kişiler İŞKUR üzerinden işsizlik maaşına başvuruda bulunabilmekte. 2023 yılı asgari ücrete yapılan zam sonrası işsizlik ödeneği tutarı da arttı. İşsizlik maaşı alma hakkı bulunanların, başvurularını 30 gün içinde yapmaları gerekir. Peki İŞKUR işsizlik maaşları ne kadar? İşsizlik parası nasıl alınır kimler alır şartları neler? İşte işsizlik maaşının bilinmesi gerekenleri.