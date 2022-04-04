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Ekonomi Mart ayında fiyatı en fazla düşen ürün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mart ayında fiyatı en fazla düşen ürün

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler de belli oldu. Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 32,67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta görüldü.

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Haber Merkezi AA
Mart ayında en çok motorinin fiyatı arttı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20,01 ile şehirler arası otobüs ücreti, yüzde 17,51 ile kıvırcık, yüzde 17,1 ile beyaz lahana, yüzde 16,36 ile portakal, yüzde 15,54 ile mantar, yüzde 14,95 ile kuzu eti ve yüzde 14,88 ile tavuk eti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 9,91 ile domates, yüzde 9,7 ile elektrik ücreti, yüzde 8,73 ile ıspanak, yüzde 7,89 ile kadın kazağı takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Motorin 32,67
Benzin 24,41
Kömür Ücreti 23,47
Kuru Soğan 20,56
Şehirler Arası Otobüs Ücreti 20,01
Kıvırcık 17,51
Beyaz Lahana 17,1
Portakal 16,36
Mantar 15,54
Kuzu Eti 14,95
Tavuk Eti 14,88
Tüp Gaz Ücreti 14,57
Dana Eti 14,42
LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti 14,33
Ayçiçek Yağı 13,34
Muz 13,11
Armut 12,88
Odun Ücreti 12,18
Toz Şeker 11,26
Mücevher (Altın) 10,62

Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Mercimek

-2,44

Salça

-2,46

Bulgur

-2,81

Kaban (Kadın İçin)

-3,09

Salatalık

-3,1

Kuru Fasulye

-3,18

Kahve

-3,78

Havuç

-4

Erkek Mont

-4,66

Kazak (Erkek İçin)

-4,69

Kaban (Erkek İçin)

-5,44

Pırasa

-5,77

Nane

-6,25

Maydanoz

-6,33

Hırka (Kadın için)

-6,33

Kazak (Kadın için)

-7,89

Ispanak

-8,73

Elektrik Ücreti

-9,7

Domates

-9,91

Kabak

-23,26

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