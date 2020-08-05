Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

MASAK Başkanı Dereli’nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

GEÇEN YIL FİİLEN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Osman Dereli geçen yıl ağustos ayı başında da fiilen görevden alınmıştı. Yerine de Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirilmişti.

OSMAN DERELİ KİMDİR?

Osman Dereli, 1974 yılında Ankara'da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Dereli, 1997 yılında ise Maliye Bakanlığı'nda hesap uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

2008-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda grup başkanı olarak görev yapan Dereli, yine bu dönemde (2006-2008) ABD'de İllinois Üniversitesi muhasebe dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Eylül 2012'de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atanan Dereli, 2016'da ise Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atanmıştır.

Osman Dereli, evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.