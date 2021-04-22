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Ekonomi MASAKtan Thodexin hesaplarına bloke
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MASAK'tan Thodex'in hesaplarına bloke

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsası Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün itibariyle bloke koydu. MASAK ayrıca Thodex ve sahibi Fatih Faruk Özer hakkında inceleme başlattı.

Haber Merkezi Diğer
MASAKtan Thodexin hesaplarına bloke
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, dün itibarıyla kripto para borsası Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koydu.

MASAK'tan edinilen bilgilere göre, söz konusu olayda adı geçen kişi ve firma hakkında Başkanlık tarafından inceleme başlatıldı.

Başkanlık, Thodex firmasının Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu.

Soruşturma devam ediyor

Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiasının gündeme gelmesi üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı borsa hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda da bulunulmuştu.

Özer, hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Şirket kayıtlarının MASAK, SPK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulduğu ve herhangi bir usulsüzlük olmadığının ilgili kurumların kayıtları ile sabit olduğu" ifadesine yer vermişti.

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