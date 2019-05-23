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Ekonomi Masalsı yolculuk 29 Mayısta başlıyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Masalsı yolculuk 29 Mayıs’ta başlıyor

Masalsı yolculuk 29 Mayıs’ta başlıyor

Erzincan halkı, ilk seferini 29 Mayıs’ta Ankara-Kars hattında yapacak olan Turistik Doğu Ekspresini beklemeye başladı.

Haber Merkezi IHA
Turistik Doğu Ekspresi 29 Mayıs'ta ilk seferini yapacak.
Turistik Doğu Ekspresi 29 Mayıs'ta ilk seferini yapacak.

Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi’ne yolcu talebinin her geçen gün artması üzerine yakında Turistik Doğu Ekspresi de hizmete konulacak. 29 Mayıs’ta ilk seferini yapacak Turistik Doğu Ekspresi, Erzincanlıları heyecanlandırdı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından masalsı yolculukla ilgili Muhammed Kösen tarafından çekilen videoyu paylaşarak, “İliç ve Erzincan’da duracak Turizm Treni, 29 Mayıs 2019 günü ilk seferine çıkıyor. Misafirlerimizi Erzincan’ın güzellikleriyle buluşturmaya, sosyal genlerimizde bulunan kadim misafirperverliğimizle tanıştırmaya hazır mısın Erzincan?” dedi.

"TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ"

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini 29 Mayıs’ta saat 20.00’de Ankara’dan Kars’a yapacak. Tren, Ankara’dan giderken Erzincan’ın Kemaliye ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas’ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak. 120 yolcu kapasiteli olacak. Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor. Tamamı yataklı vagondan oluşan tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara’dan saat 20.00, Kars’tan saat 23.00 civarında kalkacak. Biletleri 14 Mayıs’tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 lira olarak belirlendi.”

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