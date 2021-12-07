Mavi Akdeniz Türkiye’ye emanet ​​

Türkiye, Akdeniz’in korunmasında önemli bir göreve ev sahipliğine hazırlanıyor. Türkiye’nin de taraf olduğu ve “Barselona Sözleşmesi” olarak isimlendirilen Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı (COP 22) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Antalya’da bugün toplanıyor.
COP 22, Kovid-19 pandemisi sonrası yüz yüze gerçekleştirilecek ilk toplantı olması nedeniyle de önem taşıyor.
GÖREV İKİ YIL TÜRKİYE’DE
Akdeniz’e kıyısı bulunan 21 ülkenin çevre bakanları, AB ve BM temsilcilerinin katılacağı dört gün sürecek konferansta Akdeniz’deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliği ele alınacak.
Pandemi sonrası yüz yüze yapılacak ilk toplantı olan COP 22 sonrası Türkiye, “Barselona Sözleşmesi Sekretaryası Büro Başkanlığı” görevini İtalya’dan devralacak. Türkiye, bu görevi iki yıl sürdürecek.
ÇÖPSÜZ MİRAS
Konferansa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Mavi Bir Akdeniz’e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek” başlıklı doküman ile katılacak.
Oturumda “Akdeniz İçin Orta Vadeli Strateji Belgesinin onaylanması” ve “Akdeniz’in biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik 2020 sonrası eylem planının uygulamaya konulması” başta olmak üzere Akdeniz’in çevresel açıdan korunup iyileştirilmesini hedefleyen önemli kararların alınması öngörülüyor.