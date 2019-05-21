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Ekonomi Mavi turlarda doluluk yüzde 100e ulaştı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Mavi tur'larda doluluk yüzde 100'e ulaştı

Mavi yolculuğun merkezi Güney Ege'de "mavi tur"larda doluluk oranı yüzde 100'e yükseldi. Tatilcileri mavi yolculuğa çıkaran motoryatlar ve teknelerin yanı sıra yüzen ahşap saray olarak nitelendirilen guletlerin tamamı da bayramda turda olacak.

Haber Merkezi AA
Çoğunluğu gulet, içinde her türlü lüksü barındıran özel tekneler, misafirlerinin talep ettiği ekstra hizmetleri de sunabiliyor.
Çoğunluğu gulet, içinde her türlü lüksü barındıran özel tekneler, misafirlerinin talep ettiği ekstra hizmetleri de sunabiliyor.

Yeşilin ve mavinin her tonunu içinde barındıran doğa harikası cennet koylarda mavi turlarda yer bulmak, Ramazan Bayramı dolayısıyla neredeyse imkansız hale geldi.

Tatilcileri mavi yolculuğa çıkaran motoryatlar ve teknelerin yanı sıra yüzen ahşap saray olarak nitelendirilen guletlerin tamamı da bayramda turda olacak.

  • İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, mavi turun, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'den başladığını söyledi.

Mavi turun, Türkiye'ye ciddi ekonomik değer olduğunu belirten Bağlı, "Guletlerimizi, yüzen ahşap saray veya otellerimiz diye tanımlıyoruz. Her bütçeye göre çeşitli guletlerimiz var. Bütçesi kısıtlı olanlara uygun ahşap teknelerimiz var. Bunun yanında VIP diye tabir ettiğimiz lüks guletlerimiz mevcut. Her bütçeye uygun çeşitli teknelerimiz var." dedi.

"Guletler beş yıldızlı otellerle kafa kafaya hizmet verecek bir konumda"

Yabancı turistlerin de mavi turlara ilgisinin arttığını ifade eden Bağlı, şöyle konuştu:

"Bu sene ile önceki üç sezonu kıyasladığımız zaman, yurt dışından gelecek misafirlerimizin taleplerinde ciddi bir artış var. Bu artıştan kaynaklı, bayram tatili süresince yabancı misafirlerimizin taleplerinden dolayı, yerli misafirlerimiz için guletlerimizde şimdiden ciddi doluluk var. Tatilcilerin bayramda boş gulet bulamayacağı kanısındayım."

Gulet işletmecisi Mustafa Yüce de mavi yolculuk denilince akla ilk Marmaris'in geldiğini kaydetti.

Cennet koyları, tertemiz denizi ve eşsiz coğrafyasından dolayı Marmaris'in deniz turizminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yüce, şöyle devam etti:

"Mavi tur yaptığımız guletlerimiz, beş yıldızlı otellerle neredeyse kafa kafaya hizmet verecek bir konumdadır. Mavi tur tatilcilerimiz, sabah kahvaltısını bir koyda, öğle yemeğini başka bir koyda ve akşam yemeğini başka bir koyda yeme şansına sahip. Bu olanağı diğer beş yıldızlı otellerde kesinlikle sağlayamıyoruz. Her zaman aynı yerdesiniz. Ama mavi yolculukla, her gün, her dakika, her an, ayrı ayrı yerlerde denize girme şansınız var."

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"Bayramda bütün guletler tura çıkacak"

Tatilcilerin taleplerinin tamamını temin edebildiklerini aktaran Yüce, "Mükemmel bir mavi yolculuk için her şeyimiz mevcut. Su sporları, su kayağı, kano, rüzgar sörfü, bunların yanında dalmak için maske ve paletlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Yüce, "Mavi yolculuk yapmak isteyen tatilcilerimiz, bir yıl tatilin hayaliyle yaşıyor. Biz onların bu hayallerini gerçekleştiriyoruz. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili Marmaris ve kıyı şehirlerimizde turizmi daha cazip hale getiriyor. Onun için de mavi yolculuk ön plana çıkıyor. Bayramda bütün guletler tura çıkacak. Ben tahmin ediyorum ki boşta hiçbir tekne kalmayacak." şeklinde konuştu.

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