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Ekonomi Mayıs ayının zam şampiyonu oldu
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mayıs ayının zam şampiyonu oldu

TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından en yüksek fiyat artışı yaşanan ürün de belli oldu. Tüketici fiyatları bazında mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 24,68 ile yer fıstığında oldu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Yer fıstığı
Foto/arşiv: Yer fıstığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında yer fıstığını, yüzde 24,34 ile limon, yüzde 20,76 ile umreye gidiş ücreti izledi.

Mayısta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 18,91 ile havuç, yüzde 15,82 ile tavuk eti, yüzde 14,41 ile portakal, yüzde 9,10 ile sigaralar, yüzde 7,99 ile dizel otomobil, yüzde 6,42 ile erkek takım elbise ve yüzde 6,04 ile beyaz peynir yer aldı.

En çok sivri biber ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 45,42 ile kuru soğan, yüzde 33,30 ile salatalık, yüzde 32,53 ile kabak, yüzde 27,97 ile taze fasulye, yüzde 14,88 ile patates ve yüzde 7,51 ile yumurta izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı

Yer fıstığı 24,68
Limon 24,34
Umreye gidiş ücreti 20,76
Havuç 18,91
Tavuk eti 15,82
Portakal 14,41
Sigaralar 9,10
Otomobil (dizel) 7,99
Takım elbise (erkek için) 6,42
Beyaz peynir 6,04
Süt 5,97
Ayakkabı (çocuk için) 5,75
Etek 5,63
Bilgisayar 5,30
Ekmek 5,24
Maden suyu ve sodası 5,14
Şehirler arası otobüs ücreti 4,99
Pantolon (erkek için) 4,57
Pijama (çocuk için) 4,27
Fındık içi 4,06

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı
Zeytinyağı
-0,67
Çamaşır makinesi -0,85
Nohut
-1,07
Deodorantlar -1,19
Su faturası -1,53
Elektrikli süpürge -2,03
Tablet (bilgisayar) -2,51
Cilt ve vücut ürünleri
-2,65
Ütü
-4,38
Kanepe
-4,69
Yatak odası takımı
-5,32
Parfümler
-5,61
Yemek odası takımı
-5,69
Yumurta
-7,51
Patates
-14,88
Taze fasulye
-27,97
Kabak
-32,53
Salatalık
-33,30
Kuru soğan
-45,42
Sivri biber
-54,56

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