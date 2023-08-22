Mazot desteğinde 11 milyarlık ödeme

Üretici ve besicilere yılın ilk yarısında mazot desteği ödemeleri için ayrılan 11 milyar 963 milyon lira ödeneğin 11 milyar 305 milyon lira harcandı. Bitkisel üretim giderleri içerisinde yüzde 15 ila 20'lik bir paya sahip olan mazot maliyeti, çiftçilerin fiyat artışından kaynaklanan mağduriyetinin kısmen de olsa önlenmesi ve tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesi için açısından önem taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ocak-haziran dönemi bütçe uygulama sonuçlarına göre; yılın ilk altı ayında gübre desteği ödemeleri 4 milyar 638 milyon TL'yi buldu. Bitkisel üretim maliyetleri içerisinde kimyevi gübre giderinin payı, yüzde 15 ila 20 arasında değiştiği için önemli bir destek olarak kabul ediliyor.

Söz konusu mazot ve gübre destekleri dışında bakanlık verilerine göre 2023'ün ilk altı ayında diğer bazı ürünlere de önemli miktarda kaynak ayrıldı. Kütlü pamuk için 4 milyar 230 milyon, yağlık ayçiçeği için 878 milyon, soya fasulyesi için 84 milyon, kanola için 76 milyon, çay için 379 milyon, buğday için 1 milyar 98 milyon, çeltik için 10 milyon, hububat için 101 milyon ve yem bitkileri için 734 milyon lira destek verildi.