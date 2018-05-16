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EkonomiSürpriz ikinci ekonomi toplantısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan MB Başkanı ile görüşecek

Sürpriz ikinci ekonomi toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Sürpriz görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra ekonomi bakanlarının da katıldığı öğrenirken, toplantının nedeni de açıklandı.

Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

Dövizde yaşanan hareketliliğe yönelik Merkez Bankası'ndan bugün piyasalara verilen mesaj sonrasında Ankara'dan ikinci sürpriz ekonomi toplantısı haberi geldi.

Geçtiğimiz hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan "Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ile görüştü.

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BAŞBAKAN VE EKONOMİ BAKANLARI DA KATILACAK

Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı öğrenildi.

TOPLANTININ NEDENİ AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle AK Parti Genel Merkez'inde yapacağı görüşmeye ilişkin Reuters'a bilgi veren bir yetkili şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ndeki İran heyeti ile toplantısına TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak.

Toplantının rutin gündemi daha önce imzalanan İran ile yerel para birimi ticareti anlaşması.

AK Parti Genel Merkezi'nde diğer ekonomi yetkililerinin katılacağı olağanüstü bir ekonomi toplantısı yapılmayacak.

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