Cumhurbaşkanı Erdoğan MB Başkanı ile görüşecek Sürpriz ikinci ekonomi toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Sürpriz görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra ekonomi bakanlarının da katıldığı öğrenirken, toplantının nedeni de açıklandı.

16 Mayıs 2018, 13:16 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, 17:15 Yeni Şafak