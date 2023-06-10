MB’nin yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan

Mehmet Şimşek’in 5 yıl aradan sonra ekonomi yönetimini devralmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı’na da beklenen atama gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte Erkan, Türkiye’nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı oldu. Dünya genelinde kadınlar tarafından yönetilen merkez bankası sayısı Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla 23’e yükseldi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’Nİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

1982 yılında doğan Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi. Ardından Princeton Üniversitesi’nden kabul alarak yurt dışına taşındı. Princeton’da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki “en genç finans profesörü” unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School’da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi’nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

‘SÜPER TÜRK KIZI’

2005 yılında Goldman Sachs’ta çalışma hayatına başlayan Erkan, yaklaşık 9 yılın ardından First Republic Bank’ta yönetici olarak görev aldı. 2014 yılında Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlenenen Erkan, bankanın Yatırım Bölümü Başkanı ve Risk Yönetimi Eş Başkanlıklarını yürüttü. Bu dönemde, bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde etkili oldu. 7 ay eş CEO’luk yaptıktan sonra Aralık 2021’de görevinden ayrıldı. Daha sonra Marsh McLennan Yönetim Kurulu’na getirildi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.’da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı. Hafize Gaye Erkan, ABD’deki başarılı iş hayatı nedeniyle ‘Süper Türk Kızı’ diye anılmaya başlandı. 2018’de San Francisco Business Times’ın yaptığı araştırmaya göre, Amerika’nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın seçildi, Crain New York Business’ın ‘40 Yaş Altı 40’ listesine girdi.

BDDK’da Kavcıoğlu dönemi

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunu Hafize Gaye Erkan’a devreden Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na atandı. 20 Mart 2021'den bu yana (2 yıl 2 ay 20 gün) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak görev yapan Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın 6. başkanı oldu. Bunun yanı sıra ekonominin patronlarının oturduğu son koltuk sabit kaldı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koltuğuna yeniden İbrahim Şenel atandı. Böylece ekonomi bürokrasine ilişkin üst düzey atamalar tamamlandı.







