Ekonomi McDonaldstan Ukrayna kararı Kademeli olarak açmaya başlayacak
DÜNYA EKONOMİSİ

McDonald's'tan Ukrayna kararı: Kademeli olarak açmaya başlayacak

McDonald's salı günü başkent Kiev ve Ukrayna'nın batısındaki restoranlarının kademeli olarak çalışmaya başlayacağını açıkladı. Ukrayna'da Rus işgalinin başlamasıyla restoranlarını kapatan şirket ülkedeki 10 binden fazla çalışanının maaşlarını ödemeye devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
McDonaldstan Ukrayna kararı: Kademeli olarak açmaya başlayacak
Foto/arşiv

Şirketin yetkililerinden Paul Pomroy, "Ukrayna'daki restoranların açılmasını ve işe geri dönmek isteyen çalışanlarımızla kapsamlı bir şekilde görüştük" açıklamasında bulundu.

Pomroy çalışanlara gönderdiği mesajda, "Bu adımın normallik duygusuna küçük ama önemli bir katkı sağlayacağına dair inanç son aylarda güçlendi" ifadelerini kullandı.

KAÇ RESTORANIN AÇILACAĞI BİLDİRİLMEDİ

Ukrayna'da bulunan 109 McDonald's restoranından ne kadarının ne zaman açılacağı bildirilmedi.

Nike, KFC, Mango gibi şirketler çatışmalardan uzaktaki Batı Ukrayna'da faaliyetlerini durdurmamıştı.

McDonald's Soğuk Savaş'ın ardından Moskova'daki ilk restoranını yaklaşık 30 yıl önce açtıktan sonra, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ülkedeki 850 restoranını devretmişti.

Tahıl sevkiyatı kapsamında iki gemi daha bu sabah Ukrayna'dan yola çıktı
EKONOMİ
Tahıl sevkiyatı kapsamında iki gemi daha bu sabah Ukrayna'dan yola çıktı

Fiyat ucuzlayacak fire oranı düşecek
GÜNDEM
Fiyat ucuzlayacak fire oranı düşecek

Kanada’dan geldi dar gelirliye ev yapacak
EKONOMİ
Kanada’dan geldi dar gelirliye ev yapacak
Türkiyenin en büyüğü

Türkiye'nin en büyüğü

Bugün hizmete açılıyor.
Çorumda deprem

Çorum'da deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı.
İYİ Partili Tekneci’den iktidar değişince mülteci olacaksınız tehdidi

Haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

​Primler artıyor hasarsızlık düşüyor

​Bordo-mavililerin, 23 kişilik Kopenhag listesi belli oldu.

MİT Suriye'nin Kamışlı bölgesine operasyon düzenledi.

​Meteoroloji bölge bölge uyardı

​ATM önünde şaşırtan görüntü: Görenler polise haber verdi.

​Avrupa Birliği'nden tepki geldi

​Devletimiz bize sahip çıkıyor.

Maduro'dan sert tepki: Yüzsüzce bizi soymaya çalışıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.