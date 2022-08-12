McDonald's'tan Ukrayna kararı: Kademeli olarak açmaya başlayacak

Şirketin yetkililerinden Paul Pomroy, "Ukrayna'daki restoranların açılmasını ve işe geri dönmek isteyen çalışanlarımızla kapsamlı bir şekilde görüştük" açıklamasında bulundu.
Pomroy çalışanlara gönderdiği mesajda, "Bu adımın normallik duygusuna küçük ama önemli bir katkı sağlayacağına dair inanç son aylarda güçlendi" ifadelerini kullandı.
KAÇ RESTORANIN AÇILACAĞI BİLDİRİLMEDİ
Ukrayna'da bulunan 109 McDonald's restoranından ne kadarının ne zaman açılacağı bildirilmedi.
Nike, KFC, Mango gibi şirketler çatışmalardan uzaktaki Batı Ukrayna'da faaliyetlerini durdurmamıştı.
McDonald's Soğuk Savaş'ın ardından Moskova'daki ilk restoranını yaklaşık 30 yıl önce açtıktan sonra, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ülkedeki 850 restoranını devretmişti.