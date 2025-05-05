McVitie’s 100. yılında: Lezzeti kültürle harmanlayan muhteşem kutlamalar dünya sahnesinde

Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis bünyesinde üretilen, kısa sürede Türkiye’de de çay saatlerinin sevilen eşlikçisi olan McVitie’s Çikolatalı Digestives’in, 100’üncü doğum günü hem Londra’nın kalbinde hem Avrupa ülkelerinde muhteşem etkinliklerle kutlandı. McVitie’s’in bisküvi serüveni ise çok daha eskilere dayanıyor: Orijinal Digestives bisküvisi, 1892 yılında üretildi. 1925’te çikolatayla kaplanarak üretilmeye başlanan McVitie’s Chocolate Digestives, bugün de 80 milyon paketlik yıllık satışıyla İngiltere’nin en çok satan markalı bisküvisi olmayı sürdürüyor.

McVitie’s’in 100. yılına özel hazırlanan “Chocolate Digestives Experience” mağazası, 2–5 Mayıs tarihleri arasında Londra Piccadilly Circus’ta ziyaretçileriyle buluştu. Etkinliğin açılışını televizyon yıldızı Amanda Holden, markaya özel yazdığı şiiriyle yaptı. Roman Kemp, Kimberly Wyatt, Dani Dyer ve Sir Trevor McDonald gibi tanınmış isimler de bu özel kutlamaya katıldı.

Ziyaretçiler, etkinliğe özel hazırlanmış sütlü, altın, beyaz ve bitter McVitie’s Çikolatalı Digestives lezzetlerini tatma ve kendi bisküvilerini kişiselleştirme fırsatı buldu. Ayrıca etkinlik boyunca sınırlı sayıda üretilen McVitie’s logolu tişört, kupa, çorap ve şapkalar da konuklara hediye edildi.

Etkinlik alanında fotoğraf çekimi için, McVitie’s ürünlerinin eşlik ettiği çaydan ilhamla oluşturulmuş dev bir fincan da yer aldı.

Kutlamalara Sanat Damgası: Dünyaca ünlü Fransız sanatçıdan McVitie’s için sanat eseri

Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Laurence Jenkell in McVitie’s’e özel hazırladığı çağdaş sanat eseri de Londra McVitie’s pop-up mağazasında sergilendi.

Ayrıca mozaik sanatçısı Ed Chapman “10 Gerçek Britanya İkonu” arasında yer alan David Bowie, Dame Judi Dench ve Sir Trevor McDonald’ın portrelerini McVitie’s bisküvileriyle yeniden yorumladı. Ziyaretçiler, mağaza içindeki zaman tünelinde ürünün 100 yıllık tarihine tanıklık etti.

Söz konusu etkinlik uluslararası medyada da büyük yankı uyandırdı. BBC ve Daily Mail gibi İngiltere’nin en prestijli yayın organlarında yer bulan kampanya, sosyal medyada da dikkat çekti.

Londra ve Avrupa başkentleri projeksiyon gösterileriyle aydınlatıldı

Etkinlik yalnızca mağaza ile sınırlı kalmadı. London Eye, Tower Bridge ve County Hall gibi Londra’nın en ünlü simge yapıları, McVitie’s’in 100. yılına özel projeksiyon gösterileri, balonlar ve havai fişeklerle ışıklandırıldı. London Eye, 360 derece dönen dev McVitie’s Çikolatalı Digestives görseliyle dev bir anıta dönüştürülürken, Tower Bridge üzerinde gökyüzünü dolduran kutlama balonları, havai fişekler ve konfetiler izleyenlere görsel şölen yaşattı. County Hall da ışık şöleninin adreslerinden biri oldu.

pladis, aynı zamanda Stockholm, Amsterdam, Kopenhag ve Helsinki gibi büyük başkentlerdeki önemli noktalarda görselliği ön planda tuttuğu çalışmalarla McVitie’s’in 100 yıllık lezzet mirasını kutladı.

Günde 13 milyon Çikolatalı Digestives üretiliyor

Birleşik Krallık genelinde çay molalarının, kutlamaların ve gündelik keyif anlarının vazgeçilmezi McVities Çikolatalı Digestives, 1925’te Londra’daki Harlesden tesisinde üretilmeye başlandı. 1950’li yıllarda otomasyon süreçleri ile Manchester Londra’daki tesislerin devreye alınmasıyla hem üretim hacmi hem ürünün popülaritesi hızla artan McVitie’s Çikolatalı Digestives, 1970’li yıllarda Avrupa’nın ve belki de dünyanın en popüler bisküvisi haline geldi.

1950’den 2000’li yıllara kadar üretim hacmi yüzde 600 artan McVities Çikolatalı Digestives, bugün dünyanın en büyük bisküvi üretim tesislerinden biri olan Harlesden’deki 50 bin metrekarelik fabrikada, en yoğun dönemlerde dakikada 9 bin, günde yaklaşık 13 milyon adet üretiliyor.

McVitie’s Çikolatalı Digestives 2024’te İngiltere’de markalı tatlı bisküviler arasında 157 milyon 607 bin 505 poundla en yüksek satış rakamına, yıllık 80 milyon 753 bin 384 paketle en yüksek satış miktarına sahip ürün oldu.

100 yılda toplamda 5,8 milyar paketlik satışa ulaşan McVitie’s Çikolatalı Digestives, yalnızca bir bisküvi değil; İngiltere’nin kültürel hafızasında yer etmiş bir gelenek. Üstelik bu klasik lezzetle ilgili eğlenceli bir gerçek de var: 1980’li yıllarda çikolatanın aslında bisküvinin altında olduğunu açıklayan McVitie’s, buna rağmen Britanyalıların ürünü hala çikolata kısmı üste gelecek şekilde yemeye devam ettiğini vurguluyor.

"McVitie’s gibi ikonik bir markanın bir Türk şirketinin çatısı altında yer alması iftihar kaynağıdır"

pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “McVitie’s Chocolate Digestives, rekor satışlarıyla İngiltere’nin en çok tercih edilen bisküvisi konumunda. 100. yaşına böylesine güçlü bir tüketici bağlılığı ve uluslararası ilgiyle ulaşmış olması hepimiz için büyük bir mutluluk. Bu tablo, Yıldız Holding markalarının dünyanın dört bir yanında sofralara konuk olduğunu bir kez daha gösteriyor. McVitie’s gibi ikonik bir markanın böylesine görünür bir yerde, bir Türk şirketinin çatısı altında yer alması hepimiz için iftihar kaynağıdır.

Benzer şekilde, Türkiye’de ve dünyada Ülker Pötibör, Biskrem, Halley ve Ülker Çikolatalı Gofret gibi ürünlerimizin benzer yüksek üretim ve tüketim rakamlarıyla gördüğü ilgiye müteşekkiriz.

Tüketicilerimize ise sadece şu tatlı sorunun cevabı kalıyor: McVitie’s yerken çikolata üstte damağınızda mı olmalı, yoksa alta mı? 100 yıldır kimse tam emin olamasa da, herkes aynı keyifle yiyor” dedi.