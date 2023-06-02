Mehmet Şimşek bakanlık teklifini kabul etti mi?

ABD'nin Bloomberg finans haberleri sitesi, 3 Haziran Cuma akşamı yeni kabineyi açıklaması beklenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak seçtiğini yazdı. Haberde, Şimşek'in Türkiye'nin tüm ekonomi politikalarından sorumlu olacağı ifade edildi.

Bloomberg'de Fırat Kozok imzasıyla yayınlanan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişilere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek'i yeni hazine ve maliye bakanı olark atayacak, böylelikle seçimlerin ardından piyasada güveni artırmak için geleneksel ekonomi politikalarından yana olan bir ismi geri getirmiş olacak."

'Tüm ekonomi politikalarının başında olacak'

Mehmet Şimşek'in yeni kabinede Türkiye'nin tüm ekonomi politikalarının başındaki isim olacağı ifade edilen haberde, Kozok'a konuşan isimler 'konunun hassasiyeti' gerekçe göstererek isimlerinin verilmesini istemezken, Erdoğan'ın iletişim ofisi ve Şimşek'in sözcüsünün konu hakkında yorum yapmayı reddettiği ifade edildi.

Selvi duyurdu: Ekonomi yönetimi Şimşek'te

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde, Mehmet Şimşek'in dün Başkan Erdoğan ile iki kez görüştüğünü ve ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdiğini duyurdu.

Abdulkadir Selvi, Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda güvenceye ihtiyacının olduğunu ve dün yapılan görüşmelerde o güvenceyi aldığını belirtti.

'Mehmet Şimşek’in ismi piyasalara moral oldu'

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım:

"Bu kabinede en önemli koltuklardan biri ekonomi yönetimiydi. Yerli, yabancı yatırımcı Mehmet Şimşek ekonomi yönetimini üstlenecek mi diye soruyordu. Mehmet Şimşek dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştü ve sonunda ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdi.

Rahatça ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek’te diyebiliriz. Bu seçimlerde AK Parti’yi en çok ekonomi zorladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirerek çok önemli bir adım attı. Mehmet Şimşek’in ismi piyasalara moral oldu. Çünkü nasıl bir ekonomi modeli uygulanacağı önemliydi.

'Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda güvenceye ihtiyacı vardı'

Mehmet Şimşek’in reel ekonominin gereklerini yerine getireceği konusunda bir güven var. Geçmişte ekonomi yönetimindeki tercihleri piyasa dostu tercihlerdi. İç ve dış piyasalarda kendisine karşı büyük bir güven oluşmuştu.

Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda güvenceye ihtiyacı vardı. Dün iki kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan o güvenceyi aldıktan sonra ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul etti."

Reuters: Ekonominin başına Mehmet Şimşek'in geçmesi neredeyse kesin

Reuters dört üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Şimşek'in maliye bakanı ya da ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabinede yer alacağını yazdı.

2009 ve 2018 yılları arasında maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yapan Şimşek'in performansı finans piyasalarınca başarılı bulunuyordu. Şimşek'in yeniden dümene geçecek olması yıllardır uygulanan alışılmışın dışındaki politikalardan uzaklaşma sinyali olarak yorumlanıyor.

Reuters'e konuşan yetkililerden biri ortodoks politikalara keskin bir dönüşten ziyade karma önlemler alınacağını ve kademeli bir değişim beklendiğini aktardı.

Yani kabinede Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MIT Başkanı Hakan Fidan'ın da çok yüksek ihtimalle yer bulması bekleniyor. Yine de dört kaynak son kararı Erdoğan'ın vereceğine ve fikrinin değişebileceğine dikkat çekti.





Yetkililer Erdoğan'ın Şimşek'i cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamayı düşündüğünü fakat Şimşek'in doğrudan icraatın başında olmak istediğini bu nedenle halihazırdaki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine gelebileceğin aktardı.

Reuters'e konuşan yetkililerden biri Şimşek'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda hazine ve maliye bakanlığına eski bakanlardan Cevdet Yılmaz'ın getirilebileceğini, yine eski Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın da ekonomiyle ilgili bir bakanlığa dönebileceğini belirtti.



