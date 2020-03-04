Ekonomi Meksikalı milyarderin yatına servet değerinde yakıt verildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Meksikalı milyarderin​ yatına 230 bin litre yakıt

Meksikalı milyarderin yatına servet değerinde yakıt verildi

Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen Meksikalı milyarder Alberto Bailleres’e ait 93 metre uzunluğundaki ’Mayan Queen B’ isimli lüks yat 230 bin litre yakıt aldı. Yakıtın bedelinin 1.2 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meksikalı milyarder Alberto Bailleres’e ait ’Mayan Queen B’ isimli lüks yat.
Meksikalı milyarder Alberto Bailleres’e ait ’Mayan Queen B’ isimli lüks yat.

Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen Cayman Adaları bayraklı ‘Mayan Queen B’ sabah saatlerinde Fethiye İskelesi’ne demirledi.

Meksikalı milyarder Bailleres’in, 2008 yılında Almanya’nın Hamburg şehrinde inşa ettirdiği yat, ilçede gün boyu yakıt ikmali yaptı.

Meksikalı milyarder Alberto Bailleres
Aliağa rafinerisinden getirilen 7 tankerlerle 230 bin litrelik yakıt ikmali yapıldı.

Mayan Queen B

4 katlı süper lüks yatın akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı kaydedildi. 16 misafir ağırlama kapasitesine sahip 8 kabinli yat 22 knot hıza ulaşabiliyor.

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