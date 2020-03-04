Meksikalı milyarderin​ yatına 230 bin litre yakıt Meksikalı milyarderin yatına servet değerinde yakıt verildi Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen Meksikalı milyarder Alberto Bailleres’e ait 93 metre uzunluğundaki ’Mayan Queen B’ isimli lüks yat 230 bin litre yakıt aldı. Yakıtın bedelinin 1.2 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi 04 Mart 2020, 13:34 Son Güncelleme: 04 Mart 2020, 13:48 İHA