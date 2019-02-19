Melekler yatırıma geldi

Cebinde parası olan ve yeni fikirlere ile teknolojilere yatrım yapmak isteyen Melek yatırımcılar Türkiye’ye geldi. Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), İstanbul’da başladı.WBAF’nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ve Kosova Parlamento Başkanı Kadri Veseli’nin yanı sıra birçok ülkeden bakan ve üst düzey bürokratın katılımıyla gerçekleşti. Forum, 100 milyon doların üzerinde değere sahip şirketlerin uluslararası üst yöneticilerine de (CEO) ev sahipliği yapıyor.

Baybars Altuntaş

AVRUPA’NIN BEŞİNCİ BÜYÜK MELEK YATIRIM PAZARIYIZ

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş, Melek yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye’nin start-up ekonomisi açısından 8 yıl önce Avrupa’nın 32. ülkesi olduğunu anımsatan Altuntaş, “Türkiye, geçen yıl 500 milyon avroyu aşan yatırımla Avrupa’nın 5. büyük melek yatırım pazarı haline geldi. Bu hızlı gelişmenin sebebi, Türkiye’nin Birleşik Krallık’tan sonra bu konuda kanuna sahip olan tek ülke olması. 2018 sonu itibarıyla 471 melek yatırımcı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş durumda” dedi. Avrupa’da erken dönem yatırımlarının yüzde 90’dan fazlası melek yatırımcıların sermayeleri ile karşılanıyor. Melek yatırım piyasasının büyüklüğü Avrupa’da 9,8 milyar avroyu, ABD ve Kanada’da ise 26 milyar doları aşmış durumda. 2020 yılında dünyadaki erken dönem yatırım piyasası büyüklüğünün 50 milyar doları aşması beklenirken, 50 milyar dolarlık melek yatırım piyasasının, sonraki 5-7 yıl içinde yaklaşık 250 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması öngörülüyor.

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Gittiği ülkeyi kalkındırıyor

Açılış konuşmasını yapan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, WBAF’nin küresel ekonomide paydaşlar arası iş birliğini artırmak için önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Kitaroviç, “WBAF, Hırvatistan’da ofis açarak beni ve ülkemi gerçekten onurlandırdı. Hırvatistan’da birçok yatırımcı ve girişimciyi bir araya getirerek, istihdamın güçlenmesi anlamında WBAF, çok başarılı işlerine devam ediyor” dedi. Kitaroviç, Türkiye’ye ilişkin de, “Türkiye, terörizme karşı savaşarak, mültecileri destekleyerek ve yatırımcısını güçlendirerek çok iyi işler çıkarıyor” ifadesini kullandı. Kosova Parlamento Başkanı Kadri Veseli de dünyada girişimciliğin öneminin daha iyi anlaşılmaya başlandığına işaret ederek, gelinen noktada paydaşlar arasında iletişimin ve iş birliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi.

50 bin girişimciye destek sağlandı



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere destek vermeyi görev bildiklerini söyledi. Kasapoğlu, “Bakanlık olarak girişimcilerimize, özellikle genç girişimcilere katkı vermeyi, onların yolunu açmayı, onları desteklemeyi hem zihinsel hem de finansal katkı anlamında görev biliyoruz. Bugüne kadar yüzde 47’si kadın olmak üzere, 50 binden fazla girişimciye destek sağladık. Girişimci adaylarına, kendi işlerini kurmaları için 50 bin lira geri ödemesiz, 100 bin lira ise geri ödemeli kredi sağlıyoruz” açıklamasında bulundu. Forumun sonunda gong töreni yapıldı.

1,7 milyar insan bankaya gitmiyor

Forumda konuşan eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de dünyada halen 1,7 milyar insanın bankaya ulaşamamış durumda olduğunu söyledi. Şimşek, “Bu konu G20 ajandasında konuşulan önemli konulardan biri. Türkiye, G20’ye ev sahipliği yaptığında farkına vardık ki ajandımızda finansal erişim ve yatırımlar üzerinde en çok yoğunlaşmamız gereken konuların başındaydı” bilgilerini verdi. Avrupa Melek Yatırımcılar Birliği (EBAN) Başkanı Peter Cowley de girişimcilere destek konusunda İngiltere’de sağlıklı bir sistemin tesis edildiğini söyledi. Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, girişimciliğe ABD’de öğrencilik yıllarında başladığını belirterek, ilk melek yatırımcısının babası olduğunu anlattı.

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