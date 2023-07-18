Meloni'den Putin'e 'Tahıl' tepkisi: İnsanlık suçu işliyor

Meloni açıklamasında, "Rusya'nın tahıl anlaşmasını durdurma kararı, daha yoksul ülkeler için kimin dost, kimin düşman olduğunun bir başka kanıtı. Saldırıya uğrayan ile saldıran arasından ayrım yapmak istemeyen milletlerin liderleri düşünsün. Dünyayı besleyen ham maddeyi silah olarak kullanmak, bir başka insanlık suçudur." ifadelerine yer verdi.