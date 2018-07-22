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2018 memur alımı ilanları ve başvuru şartları

Memur alımı ilanları ve başvuru şartları

Bir çok kamu kurumu veya kamu kuruluşları bünyelerinde devamlı oluşan çalışan eksikliğini karşılamak için memur personel alımlarına devam ediyor. Bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. Memur olmak için ne yapılmalı, memurluk şartları neler, hangi kurumlar memur arıyor, KPSS şartı olmadan memur alınıyor. İşte 2018 yılında memur alımı yapacak yerler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2018 yılı memur alımı ilanları ve başvuru şartları.
2018 yılı memur alımı ilanları ve başvuru şartları.

Kamuya alımlar devam ediyor. 2018 yılının başlaması ile yeni ilanlar yayımlanıyor ve binlerce aday kamuda yerini almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene de memur personel alımları yapıldı ve artık 2018 memur alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Adaylar yeni yılda da iş sahibi olabilecek. Memur alımları 2018 yılında da devam edecek.

  • Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor.

Memur arayan kurumlar

Jandarma Genel Komutanlığı 500 muvazzaf sözleşmeli subay, Hacettepe Üniversitesi 38 akademik personel, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli, Gazi Üniversitesi 33 akademik personel, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı 2018 yılında 57 bin personel alımı gerçekleştirecek

Memur olmak için ne yapmalı?

Adaylardan 2018 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.

Memurluk için KPSS gerekiyor

Bir çok kurum adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) şartı aramakta ve kamuya dahil olmak isteyen adaylar bu yönde her sene KPSS ye girmektedir. Lise mezunu olan adaylar KPSSP94, Önlisans mezunu olan adaylar KPSS P93 ve Lisans mezunu olan adaylar ise KPSS P3 puan türünden veya eğitimine göre çeşitli puan türlerinden KPSS ye girerek puan almakta ve adayların bu Puan durumlarına göre kadro giriş ilemleri belirlenmetedir.

Memurlukta eğitim şartı

Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.

Memurlukta yaş şartı

Adaylar kamu kurum veya kamu kuruluşları tarafından belirlenen yaş sınırları içerisinde olmak zorundadırlar. Kamuya memur alımları'nda genellikle adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Bu yönde bir çok kişi 35 yaşından sonra KPSS'ye girmekte ve malesef sonrasında üzgüntüuye kapılmaktadır. Bu nedenle adaylar mutlaka ilanların metinlerindeki belirtilen yaş şartına mutlaka uygun olmaları şarttır.

Memurluk için nasıl başvuru yapılır?

Başvurular, kurumların belirledikleri tarih içerisinde alınmaktadır. Başvuru tarihleri dışında yapılmış olan başvurular geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Bu sebeple adaylar mutlaka ilanların başvuru sürelerini incelemeli ve başvuru süreleri içerisinde başvuru yapmalıdır.

Başvurular kurumun belirlediği şekilde, Şahsen, Posta ile, e-posta ile, online veya tercih işlemeleri şeklinde başvuru alınmaktadır. Ayrıca kurumların belirlediği şekilde başvuru yapmayan adayların başvuruları da geçersiz sayılacak.

YSK memur alım ilanı yayınladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı yayımladığı duyuruya göre bünyesine farklı illerden 175 kişilik boş kadro ile memur personel alımı yapacağını belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kendi resmi İnternet sitesinde yayımlamış olduğu ilanına göre memur personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı bünyesindeki memur personel eksikliğini gidermek için 175 kişilik boş kadro ile Seçim Müdür alımı yapacağını belirtti.

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