Memur maaşında imzalar atılıyor

Türkiye’de 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 2022-2023 yıllarını kapsayan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında düzenlenecek toplantıda, kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonuçlarının bugün saat 14:30’da açıklanacağı duyuruldu. Bakanlık’tan edinilen bilgilerde ise anlaşmanın sağlandığı ve imzaların bugün düzenlenecek toplantıyla atılacağı belirtildi.

YETERSİZ BULUNDU

Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 2 Ağustos’ta başlamıştı. Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.Hükümetin bu teklifini yetersiz bulan memur sendikalarının yeni teklif beklediklerini açıklamıştı.

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Toplu sözleşmelerde uzlaşmada için verilen süre dün doldu. Bu kapsamda tarafların saat 24:00’e kadar ya uzlaşması ya da uzlaşmazlık tutanağı tutulması gerekecekti.

MÜZAKERELER GECE DE SÜRDÜ

Memur-Sen’den edinilen bilgilerde, hükümet ve sendika temsilcileri arasında görüşmelerin gece boyunca sürdüğü, zam oranının yanı sıra sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinin de talep edildiği, sonuçların ise bugün açıklanacağı duyuruldu. Kamu-Sen’den edinilen bilgilerde ise sendikaların ortak taleplerini hükümete sunduğu, görüşmelerin dün de devam ettiği, 2 Ağustos’ta başlayan görüşme sonuçlarının bugün açıklanacağı belirtildi.