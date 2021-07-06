Ekonomi Memur refah payı istiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memur refah payı istiyor

Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalar 6 ilde enflasyona ve hayat pahalılığına karşı eylem yaptı. Son 18 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında hedeflenen enflasyonun 3 katı, maaş ve ücretlere yapılan artışın ise 2 katından fazla sapma olduğunu ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “6. dönem toplu sözleşmenin arefesinde, açıklanan enflasyon rakamları, deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha tescil etmiştir” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Memur refah payı istiyor
Ali Yalçın

Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalar 6 ilde enflasyona ve hayat pahalılığına karşı eylem yaptı. Son 18 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında hedeflenen enflasyonun 3 katı, maaş ve ücretlere yapılan artışın ise 2 katından fazla sapma olduğunu ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “6. dönem toplu sözleşmenin arefesinde, açıklanan enflasyon rakamları, deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha tescil etmiştir” diye konuştu. Zam taleplerini her zeminde dile getirdiklerini belirten Yalçın, “Kamu işvereninin belirlediği zam, mart demeden buharlaşıyor. Tam da bu yüzden, en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10’undan az olmamak üzere seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz” dedi.

ZAMLAR ENFLASYONA DAYANMIYOR

  • Yalçın, 6. dönem toplu sözleşmesinde ücretlere artışı dışında, refah payı istediklerini bildirdi. İstanbul’da da Aksaray Meydanı’nda eylem yapan Memur-Sen adına ise İstanbul Temsilcisi Talat Yavuz açıklamada bulundu. Yavuz, “Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır. Türkiye’nin ekonomisi büyüyor. İhracatta tüm zamanların rekoru kırılıyor. Fakat birçok kesimin haklı olarak tepki gösterdiği şekilde Türkiye’nin büyümesinden sadece yüksek gelirli kesim, büyük sermaye ve finans sektörü pay alıyor” dedi.
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