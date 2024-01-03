Memur ve emeklinin zammı belli oluyor

Asgari ücretin ardından gözler memur, sözleşmeli, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışına çevrildi. 16 milyon emekli ile 5 milyonu aşkın çalışanın yeni dönem zammında etkili olacak Aralık ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün, saat 10.00'da duyuracak.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 37 CİVARINDA

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Anadolu Ajansı Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı enflasyonu beklenti anketine göre; aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 olması bekleniyor. Bu açıklanacak rakamın beklentilerin paralelinde gelmesi halinde Temmuz-Aralık 2023 dönemine ilişkin altı aylık enflasyon farkı yüzde 36-37 arasında olacak.

MUMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI YÜZDE 50’Yİ AŞAR

Böylece 6 aylık dönemde, memur ve memur emeklisine toplu sözleşmede kayıt altına alınan zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı ödenecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Böylece bu ay memur ve memur emeklisine

yapılacak zam; yüzde 36-37 enflasyon farkına ek olarak yüzde 15’lik yeni yıl zammı ile birlikte yaklaşık yüzde 50 civarında olacak.

REFAH PAYI İÇİN YASAL DÜZENLEME LAZIM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ise 2023’ün son altına ayında oluşan yüzde 36-37’lik enflasyonu oranında zam yapılacak Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tamamı bu ay zamlı maaş alacak. Bu tabloya göre; memur ve memur emeklisinden 12-13 puan daha düşük zam alacağı tahmin edilen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maşlarına refah payı eklenmesi için yasal düzenleme yapılması lazım. Bu da ancak Meclis’ten geçmesi beklenen bir kanun değişikliğiyle mümkün.

OCAKTA FARK YATACAK

Aralık ayı enflasyonunun bugün TÜİK tarafından açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, birkaç gün içerisinde maaş katsayılarına ilişkin genelge yayımlayacak. Bu genelgede ortaya konulacak katsayı rakamlarıyla hesaplanarak Ocak 2024 maaşları hesaplara zamlı olarak yatırılacak.







