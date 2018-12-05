Memur zam oranları belli oluyor

Milyonlarca memur yeni yılla birlikte maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak enflasyon farkı da belli olacak.

2019 yılı memur zam oranları

Memurlara yeni yılla birlikte yapılacak zam oranları büyük merak uyandırıyor. Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak enflasyon farkı da belli olacak. Kasım ayında açıklanan enflasyon yüzde 1.44 düşüş yaşadı ve yıllık enflasyon yüzde 21.62 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyonun etkili olacağı enflasyon oranları maaşlara direk etkisi olacak.

Kasım ayı enflasyon verisine göre, 2019 yılı Ocak ayı zammı, yüzde 4'lük toplu sözleşme ve yüzde 7,14'lük enflasyon zammı dahil, yüzde 11,14 oranında artırılabilir.

2018 yılı memur maaşları

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3 buçuk, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakerelerde mutabakatın sağlandığı bildirilmiş, buna göre: 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 3 buçuk, 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceği ifade edilmişti.

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