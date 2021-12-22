Ekonomi Memura ek zam talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın görüştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memura ek zam talebi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

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Haber Merkezi DHA
Memura ek zam talebi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın görüştü
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakan Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 20 dakika sürdü.

YALÇIN: EK ZAM BEKLENTİMİZİ AKTARDIK

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, görüşme sonrası Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik. Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik. Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz."

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