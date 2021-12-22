Memura ek zam talebi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın görüştü

Ünlü yatırımcı Mark Mobius: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz

Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı Mark Mobius, Türkiye'nin ekonomi alanında attığı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye yatırım yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurgulayan ünlü yatırımcı, 'Hükümetin son attığı adımlar iyiydi. Düşük lira maliyeti ihracatçılara yardımcı oluyor. Aynı zamanda turizme de yardımcı olacak bir şey. Türkiye ekonomisinde çok iyi bir dirençlilik var' diye konuştu.