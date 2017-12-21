EkonomiMemura emekliye yeni zamlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emekliler 2018'de ne kadar zam alacak? Memur maaşları ne kadar olacak?

Memura emekliye yeni zamlar

Memura yüzde 4 zam + yüzde 1.52 enflasyon farkı göründü. Memur emeklisi maaşında en az 104 lira artış hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine 234 liraya varan zam gündemde. 65 yaş parası 795, evde bakım aylığı bin 83 lira olacak. Asgari ücret, işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi yükselecek. 2018'de kim ne kadar zam alacak, emekliler ve memurların maaşlarına ne kadar zam gelecek gibi soruların yanıtları haberimizde.

Haber MerkeziDiğer
Memurların aile yardımı da artacak. Halen eş yardımı 219,17 lira, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51.35, 6 yaş üstü için 25,68 lira olarak uygulanıyor.
Memurların aile yardımı da artacak. Halen eş yardımı 219,17 lira, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51.35, 6 yaş üstü için 25,68 lira olarak uygulanıyor.

Ocak, sadece emekliler değil, herkes için zam ayı olacak. Çalışan-çalışmayan herkesin geliri artacak. Yeni gelirlerin bazıları belli oldu, bazıları için de ipuçları geldi.

İŞTE GELECEK ZAMLAR

Memur ve memur emeklisi maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, fark da verilecek. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 0.97'lik enflasyon farkı gösterdi. 2017'nin ikinci yarısına ilişkin yüzde 5.52'lik enflasyon tahmini de farkın yüzde 1.52 olabileceğini ortaya koydu. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerinde en düşük maaş bin 871 liradan 104 lira artışla bin 975 liraya çıkacak. Ayrıca bazı kamu görevlilerine toplu sözleşme kapsamında ek zam var.

AİLE YARDIMI ARTIYOR

Memurların aile yardımı da artacak. Halen eş yardımı 219,17 lira, çocuk yardımı ise 0-6 yaş arası için 51.35, 6 yaş üstü için 25,68 lira olarak uygulanıyor. Ocak'ta memur maaş katsayılarına göre bu tutarlar yeniden hesaplanacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE ZAM

Devlet, 65 yaş üstündekilere halen 3 ayda bir 754 lira maaş ödüyor. Bu tutar memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Ödeme, memurların Ocak zammı yüzde 4 olursa 784 liraya, yüzde 5.52 olursa 795 liraya yükselecek.

Posta'daki habere göre, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara yapılan maaş desteği de artacak. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bin 27 lira ödeniyor. Bu destek de memur maaşlarına yapılacak artışla yükselecek. Evde bakım parası, memurların Ocak zammı yüzde 4 olursa bin 68 liraya, yüzde 5.52 olursa bin 83 liraya çıkacak.

EMEKLİYE ÇİFTE ARTIŞ

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca aylıklar artacağı için, her ay verilen maaşların yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yükselecek. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin Ocak zammı yüzde 4.97 çıktı. Buna bir de Aralık ayı enflasyon verisi eklenecek. Bu veriye göre zam oranı artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketine göre ise zam oranı yüzde 5.52 olacak.

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