Memura yüzde 86 zam: En düşük maaş 22 bin 17 lira

AK Parti Meclis Grubu, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren torba kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Memur zammı ve ek vergilerle ilgili teklif, yarın TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu’nda görüşülecek. 17 maddeden oluşan teklifle; en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olacak. Düzenlemeyle memur maaşlarına yüzde 17,55 artışın yanı sıra 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılacak. Ocakta ortalama 14 bin 417 TL olan memur maaşı böylece 25 bin 15 TL’ye yükselecek. Geçtiğimiz aralık ayında 9 bin 105 TL olan en düşük memur aylığı ocak ayında 11 bin 848 TL olmuştu.





AK Parti’nin sunduğu teklifle, memurun artış oranı toplamda yüzde 86’yı buluyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aralıktan bu yana kümülatif artış oranın yüzde 142 olduğunu ifade etti. Güller, 2022 aralık ayında 10 bin 932 lira olan ortalama memur maaşının teklifle 25 bin 15 liraya çıkacağını vurguladı.





TORBADA NELER VAR?

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinde yeni düzenlemelere gidilecek. Teklifle öngörülen düzenlemeler sayesinde, asgari ücret desteği 2023'ün sonuna kadar 500 liraya çıkarılacak. Tahsil edilmiş Kovid-19 cezalarının iadesine imkan sağlanacak.





MTV’YE DEPREM AYARI

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması için bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak. Bu kapsamda, Kurumlar Vergisi oranları artırılacak, bazı istisnalar kaldırılacak ve maktu vergi tutarları güncellenecek. İlk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus, 2023 yılında tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek vergi alınacak. Ek MTV iki taksitte ödenecek. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar, ikinci taksit ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek.





CUMHURBAŞKANI’NA YETKİ

Çevre Kanunu’nda da yeniden değerleme oranının artırılması veya indirilmesinde yetki Cumhurbaşkanı’nda olacak. Kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı da KDV istisnası uygulanacak. Deprem afetinin etkilerinin azaltılmasına dönük finansman kaynağını sürekliği için Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulacak. Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarı üç katı olarak artırılacak.





İhracat gelirine 5 puan vergi indirimi





İhracatı gelirine 1 puan olarak uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi 5 puana çıkarılacak. 2023 için yüzde 20 olarak öngörülen Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarılacak. Kurumlar Vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde yüzde 30 olacak. Kurum aktifindeki gayrimenkullere indirim yüzde 50’den yüzde 25’e düşürülürken bu gayrimenkullere KDV istisnasının kaldırılması öngörülüyor.





Emekli intibakı ekime kaldı





Teklifte emekliler için bir düzenlemeye gidilmedi. Toplu sözleşmeden kaynaklanan enflasyon farkı kapsamında memur emeklilerine yüzde 19.71, işçi emeklilerine ise 19,77 nispetinde zam yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bu teklifimiz içinde emekli yok. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz” dedi. AK Parti kaynakları, emekliler için intibak ve refah payını da içeren düzenlemenin ekim ayında gündeme getirilebileceğini belirtti.



