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Ekonomi Memurun gözü haziran enflasyonunda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memurun gözü haziran enflasyonunda! Memur zammı ne kadar?

Memurun gözü haziran enflasyonunda

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak bu yılın ilk yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Haber Merkezi AA
Zamlı maaşlar ve enflasyon farkı 15 Temmuz ödenecek.
Zamlı maaşlar ve enflasyon farkı 15 Temmuz ödenecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

  • Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,08 artmasını öngörüyor.

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