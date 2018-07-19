Ekonomi Meramda herkes ev sahibi olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Meram’da herkes ev sahibi olacak

Konya’nın merkez Meram ilçesinde kentsel dönüşüm uygulanan alanlara kurulacak yapı kooperatifleriyle her gelir grubuna yönelik konutlar üretilerek herkesin ev sahibi olması planlanıyor.

Haber Merkezi IHA
Meram
Meram

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, ilçenin önümüzdeki 50 yıllık süreçte gelişimine yönelik çok büyük bir imar planı yaptıklarını, 50 milyon metrekareyi bulan 60 mahalleyi kapsayan bir planlama hamlesine imza attıklarını söyledi.

Meram'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı.

Şuan 5 bölgede toplam 1,5 milyon metrekarelik alanda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk etabının yüzde 98 oranında tamamlandığını kaydeden Başkan Toru, Meram Belediyesi öncülüğünde kurulacak yapı kooperatifleri aracılığıyla ilçedeki konut ihtiyacının da giderileceğini söyledi.

“Meram’da evi olmayan kalmayacak”

Yerel yönetimler olarak sadece park, bahçe, yol, altyapı hizmetleri değil, vatandaşın rahat ve güvenli bir şekilde bütçesine de uygun evlerde oturabilmesi için seferber olduklarını vurgulayan Başkan Toru, ilk kurulan kooperatif evlerinin temelinin 25 Temmuz Çarşamba günü törenle atılacağını açıkladı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

Her gelir grubuna yönelik konut üretileceğini, Meram’da herkesin ev sahibi olacağını dile getiren Başkan Toru şöyle konuştu:

“Kentsel dönüşüm süreçlerini tamamlarken bölgemizin ve şehrimizin gelişmesine paralel olarak da vatandaşımızın konut ihtiyacı üst safhada. Buna yönelik sosyal adalet çerçevesinde ve gerekse dinimiz açısından, inancımız açısından, hukukumuz açısından da her keseden her bütçeye uygun konut üretmek üzere belediye öncülüğünde yapılaşma ve konut hamlelerine başladık. İnşallah bunlardan birincisi Küçük Aymanas Mahallesinde kentsel dönüşüm sahamızda yapmış olduğumuz çalışmaydı. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü bunun temel atma törenimiz var. Bunu takiben Uluırmak Mahallesi, Aksinne Mahallesinde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmaları yine aynı şekilde, aynı finansman modeliyle birlikte belediyemiz güvencesiyle birlikte halkımıza arz edilecek önümüzdeki günlerde. Alt gelir grubuna yönelik olarak da şuan da projelerimiz var. İnşallah vatandaşlarımız bizleri, Meram Belediyesini takip etmeye devam etsin. Meram’da evi olmayan, konutu olmayan kimse kalmayacak. Meram’da gerek kentsel dönüşümlerle gerek yaptığımız imar planlama hamleleriyle gerekse alt gelir grubuna yönelik sosyal konut üretimiyle herkes ev sahibi olacak, evi olmayan kimse kalmayacak.”

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