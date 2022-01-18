Merkez Bankası 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak

Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu. Genel Kurul, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.
2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.
Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu. Genel Kurul, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.
2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.
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