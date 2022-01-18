Ekonomi Merkez Bankası 3 Şubatta olağanüstü toplanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak

Merkez Bankası Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası 3 Şubatta olağanüstü toplanacak
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası'nda Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu. Genel Kurul, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.

2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.

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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar zor anlar yaşadı.

​Eşini plastik kelepçeyle boğup polisi aradı.

​İçişleri Bakanlığı 960 personelin katıldığını açıkladı.

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