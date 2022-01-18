Merkez Bankası 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 yılında 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırıldı. Bundan önceki rekor, 35 halka arz ile 1990 yılına aitti. Borsa İstanbul'un 2021 yılını değerlendiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı' dedi.