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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması: Tarih verdi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'enflasyon' ile ilgili "Sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

14:45 . 7/09/2023 Thursday
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Hafize Gaye Erkan, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''Sıkılaşma enflasyon görünümü iyileşene kadar sürecek''

Erkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
  • ''Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.
  • Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.
  • TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz.
  • Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız."

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İhracatın yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngördüklerini bildiren Bakan Bolat, program döneminin sonu olan 2026 yılında ise ihracatın 300 milyar doları aşmasını hedeflediklerini ifade etti. Türkiye'nin üretim kapasitesini teknolojik dönüşüm ile güçlendirerek, cari işlemler hesabındaki sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamayı amaçladıklarını belirten Bolat, "Bu vesileyle, daha düşük ithalat rakamları ile daha yüksek ekonomik büyüme seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.


#Merkez Bankası
#Hafize Gaye Erkan
#enflasyon
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