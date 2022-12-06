Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, konuk olduğu canlı yayında döviz ve enflasyon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonu artıran tüm etkenlerin sona erdiğini ifade eden Kavcıoğlu, "Enflasyon artık gerilemeye başladı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz." dedi. Dünyada 2022 yılının başından beri rezervi artan tek merkez bankasının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olduğunu belirten Kavcıoğlu, "Biz rezervleri çeşitlendirdik, kaynakları artırdık. Dünyada merkez bankaları 1,2 trilyon dolar rezerv harcadı. Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz
​Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Enflasyon bizim de dünyanın da en önemli sorunlarının başında geliyor. Enflasyonu artıran tüm etkenlerin artık sona erdiğini düşünüyorum. Enflasyon artık gerilemeye başladı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz. Süreçte uyguladığımız politikalarda bizim bütünleşik politika çerçevemiz bu noktaya bizi getirdi. Sürdürülebilir fiyat istikrarı da oluşturuldu. Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok politika enflasyonu daha da gerilemeye sebep olacak.

"Enflasyon artık gerilemeye başladı"

Liralaşmayı en önemli merkeze oturttuk. Döviz kuru spekülasyonunu liralaşma stratejimizle sona erdiriyoruz. Sürdürülebilir fiyat istikrarını inşallah sağlamış olacağız.

Baz etkisi geçen seneki kur ataklarından sonra oluşan bir maliyet. Savaşın da etkisiyle yüksek enflasyon vardı. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak.

Pandemi, birikmiş taleplerin oluşması, tedarik sıkıntıları yani uluslararası sorunlar başlayınca dünyayla birlikte bizde de sorunlar çıktı. Faiz indirimiyle birlikte kur ve faiz oranlarında bir denge oturdu. Bunun altyapısını da oluşturduk ve böyle gideceğini söyleyebilirim.

Temmuzdan sonra finansman maliyetlerinde çok önemli bir düşüş var. Üretim yapan firmaların finansman maliyetlerinde 15 puana yakın düşüş var. KOBİ'lerde 20-25'lere kadar dayanıyor.

Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Hiçbir zaman arz sıkıntısı yaşamadık. Rezervlerimizin güçlü olması da bunda etkili bir husus.

Faiz indirimleri

Ülkelerin potansiyellerini değerlendirmek lazım. Geçmiş dönemlerde yüksek faizlerle enflasyonu düşürdüğümüz zaman cari açıklar verdik. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç almak mümkün değil. Türkiye'nin üretim potansiyelini sürdürmesi için birinci olarak finansman maliyetlerini düşürmek lazım. Türkiye Ekonomi Modeli; yatırım, istihdam, üretim, ihracat... Biz bunu uyguluyoruz. Sadece portföylerle gelen parayla faizi artırmaktan başka çareniz kalmıyor.

Türkiye'nin üretim potansiyeli

Türkiye Ekonomi Modeli felsefesini gerçekleştirme sebebi, cari fazla sağlamak. Artık faiz artırarak değil, kalıcı ve sürdürülebilir fiyat istikararını oluşturmak için cari fazla vermek gerekiyor.

Türkiye'nin üretim potansiyelinin sürdürülebilir olması için kaynak bulunması lazım. Ne zaman Türkiye önünü görmeye başlasa döviz kuru hep buna engel oldu. Türkiye Ekonomi Modeli, kendi kaynağını yaratan bir sisteme döndü.

Kredilere erişim

Kredilerin istediğimiz alanlara son dönemde istediğimiz gibi gitmediğini gördük. Bankalarla bu durumları görüştük. Haziran ve temmuz ayında tedbirleri uygulamaya başladık. Yatırım kredilerin hiçbir kısıtlama yok. KOBİ'lerde de aynı şekilde. Biz üretim yapan firmalara kredi konusunda kolaylık sağlıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun 'dolar' iddiası

Ülkeyi yönetmeye talip olan insanların söylememesi gereken şeyler. Merkez Bankası olarak yaptığımız işlemleri farklı şekilde anlatmak ülkeye zarar verir.

Merkez Bankası'nın rezervleri

Dünyada 2022 yılının başından beri rezervi artan tek merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Biz rezervleri çeşitlendirdik, kaynakları artırdık. Dünyada merkez bankaları 1,2 trilyon dolar rezerv harcadı. Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar.

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